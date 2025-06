「ウチコミ!」は、2025年6月15日(日)に、暮らしのリアルな“ひとこと”をTシャツとキーホルダーにしたユニークなグッズ企画を立ち上げ、新宿サザンテラスでのマルシェイベントに初出店します。

ウチコミ!

「ウチコミ!」は、2025年6月15日(日)に、暮らしのリアルな“ひとこと”をTシャツとキーホルダーにしたユニークなグッズ企画を立ち上げ、新宿サザンテラスでのマルシェイベントに初出店。

今回、“引越し・住まい”にまつわる「本音」「あるある」「大喜利」をSNSとメールで募集。

応募から選び抜いたフレーズを、Tシャツやアクリルキーホルダーとしてグッズ化しました。

◆グッズ化したワード

「私、優良物件です。」(Tシャツ)

「君の心に内見していい?」(Tシャツ)

「在宅希望」(キーホルダー) …等、全9種を展開。

◆ほかにも、応募作にはこんな声も。

◎クスッと笑えるワード

「すみません!今出たところです!(布団から)」

「家賃で焼肉食べたい」

◎普段は聞けない、大家さんの悲喜こもごも

「家賃滞納しない、それだけで神」

「鳴き声が聞こえるけど、ペットは飼ってません」

◆出店概要

イベント名:新宿サザンテラスマルシェ

開催日 :2025年6月15日(日)12:00〜19:00

会場 :新宿サザンテラス

出店内容 :Tシャツ、キーホルダー、オリジナルガチャガチャの販売

マルシェ開催場所はJR新宿駅南口からすぐ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユーザーから公募した住まいの“あるある”をグッズ化!ウチコミ! appeared first on Dtimes.