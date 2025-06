ゴルファーの自主練習をサポート！DODO GOLF中浦和西口店

ゴルフ・ドゥは、24時間営業無人インドアゴルフ練習場の1号店として、「DODO GOLF中浦和西口店」(さいたま市南区)を2025年6月14日(土)午前10時にプレオープン、同17日(火)午前10時にグランドオープンします。

DODO GOLF中浦和西口店

所在地 : 〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関1-1-12 ヤマギシ第2ビル1階

打席 : 2打席(ゴルフシミュレーター付完全個室、予約制)

設備 : 最新試打クラブ、ストレッチ器具

営業時間 : 24時間、休業日無(6月17日のグランドオープン以降)

※6月14日〜16日は午前10時〜午後8時

駐車場 : 無 ※周辺にコインパーキング有(料金サービスはありません)

■アクセス

JR東日本 埼京線中浦和駅より1分(徒歩)

首都高速埼玉大宮線 浦和南ICより約5分(車)

DODO GOLFは、ゴルファーの自主練習「コソ練(こっそり練習)」をサポートする365日24時間営業の無人インドアゴルフ練習場で、最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ、本気で練習を行えます。

DODO GOLF中浦和西口店は、記念すべき1号店として同社のお膝元であるさいたま市にオープンします。

店舗は初心者や女性も安心できるプライベート空間を確保した完全個室型ブースを2つ備え、シミュレーターはLPGA(全米女子プロゴルフ協会)ツアーの公式練習シミュレーターに指定されているGOLFZON社の「GDR Plus」を導入しました。

加えて最新モデルの試打クラブを約30点用意しており、同社のイメージキャラクターである菅原大地プロなどによるDODO GOLF限定撮りおろしレッスン動画を視聴しながらの練習も可能です。

料金構成について

DODO GOLFの料金構成は、ご入会金(初回)+利用料金(毎月)となります。

また、試しに利用する方には、ご入会金と利用料金が不要となる回数券も用意しています。

※ご入会金、利用料金、回数券は、ゴルフドゥ!またはゴルフドゥ!オンラインショップのポイント付与対象ですが、DODO GOLFでポイントの利用はできません。

【ご入会金(税込)】

・通常価格 39,600円 ※いつでも退会が可能です。

・6ヶ月間継続価格 19,800円 ※6ヶ月間は退会ができません。

・1年間継続価格 0円 ※1年間は退会ができません。

【利用料金(月額・税込)】

・VIPプラン 44,000円 ※無料レッスン特典付です。

・プレミアムプラン 33,000円 ※無料レッスン特典付です。

・スタンダードプラン 27,500円

・エントリープラン 22,000円

・エンジョイプラン 19,800円

・早朝プラン 13,200円 ※利用可能時間は午前5時〜午前9時です。

【利用回数券(1回当たり1時間・税込)】

・3回分 13,200円

・2回分 8,800円

・1回分 4,400円

※防犯上の関係で回数券用のプラン(会員)登録は必要ですが、他のプランとは異なりご入会金は不要で、毎月の料金は発生いたしません。

DODO GOLFプラン一覧

各プランで内容や特典が異なります。

DODO GOLF中浦和西口店アクセス

