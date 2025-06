講演の全容がわかる 特設サイト公開！カリフォルニアくるみ協会「世界くるみサミット2025」

カリフォルニアくるみ協会は、2025年4月24日に東京で開催した「世界くるみサミット2025」講演の全容をまとめた特設サイトを公開しました。

カリフォルニアくるみ協会「世界くるみサミット2025」

カリフォルニアくるみ協会は、2025年4月24日に東京で開催した「世界くるみサミット2025」講演の全容をまとめた特設サイトを公開。

このサイトでは、海外の研究者による、くるみに関する最新の研究成果を見ることができます。

■「世界くるみサミット2025」について

2025年4月24日、カリフォルニアくるみ協会は「世界くるみサミット2025」を東京・ANAインターコンチネンタルホテル東京にて開催しました。

サミットは、くるみの栄養価や健康効果についての理解を深め、そのおいしさや汎用性を実際に体験することを目的としたシンポジウムです。

当日はカリフォルニアくるみ取り扱い業者、医師や管理栄養士をはじめとする健康分野の専門家、インフルエンサー、メディアなど、300名以上にご参加いただきました。

このサミットでは、「腸」「脳」「睡眠」の3つの健康領域をテーマに、海外から招待された研究者が登壇し、くるみに関する最新の科学的知見とその機能性について発表が行われました。

また、カリフォルニアくるみの生産者、鎌倉紅谷の有井宏太郎社長、俳優の鈴木保奈美さんを交えたトークショー、さらに世界のくるみ料理を紹介する昼食会なども実施され、1日を通じて多角的に「くるみの魅力」に触れられるプログラムとなりました。

