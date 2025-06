3施設それぞれで限定アクティビティ＆グルメを展開！北海道ホテル＆リゾート 親子でつくる「夏の思い出」特別企画

北海道ホテル&リゾートは、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルにて、2025年夏限定のファミリー向けイベントとグルメ企画を開催します。

北海道ホテル&リゾート 親子でつくる「夏の思い出」特別企画

北海道の自然と季節感を活かし、親子の「夏の思い出」をテーマに、宿泊体験そのものが楽しい旅の目的となるような特別企画を楽しめます。

◆「親子で心に残る、特別な夏の思い出を」

北海道ホテル&リゾートは「家族の夏の思い出づくり」をテーマに、3つのホテルで特別な体験を用意されました。

新冠での乗馬体験や絶景を楽しむ手ぶらBBQ、芦別で満喫する星空観察、富良野での親子参加型ミニ花火大会など、各地の魅力を詰め込んだ“ここでしかできない夏の過ごし方”をお届けします。

「五感で楽しめる“体験型イベント”」

2025年の夏、北海道ホテル&リゾートでは「思い出を彩る特別な体験」をテーマに、五感で楽しむひとときを提案してもらえます。

夏の光と風に包まれながら、きらめく星空、旬の味覚、心弾むイベントなど、自然とつながる体験が、家族の忘れられない思い出になります。

「旬の味覚を活かした“夏のグルメ”」

この夏だけの“おいしい”が、北海道ホテル&リゾートに揃いました。

爽やかな高原の風とともに味わうのは、旬の野菜や果実、各地の夏料理、そして香ばしく焼き上げるBBQの香り。

食べ放題のバイキングやラウンジで楽しめる限定メニューが、旅のひとときをより特別なものにしてくれます。

■新冠温泉ホテルヒルズ

・所在地 : 〒059-2418 北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3

新冠温泉ホステルヒルズ2025年夏のワクワク

【ファミリー体験】馬とのふれあい体験

新冠ならではの「馬のまち」で、親子で乗馬やえさやりが楽しめるプログラムを実施。

初めてのお子様でも安心して参加でき、動物とのふれあいが夏の思い出に。

ホテルから車で5分のにいかっぷホロシリ乗馬クラブで気軽に体験可能。

【ご当地らしさ】夏の味覚たっぷり夕食コース

新冠近郊で水揚げされた海産物や、旬の山菜を使ったコース料理を提供。

ウニや和牛など、北海道らしい贅沢な味覚が楽しめます。

【ファミリー体験】ホテルで手ぶらBBQ!

道具も食材もすべてホテルが用意。

親子でワイワイ楽しめる夏の人気企画。

【夏の思い出演出】源泉をフルに使う湯浴み体験

天然温泉100%の湯を使った内湯・露天風呂で、旅の疲れをゆったり癒せます。

■芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

・所在地 : 〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1

芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館2025年夏のワクワク

【夏の思い出演出】星降るテラスで夏の夜にときめく

リニューアルした屋上テラスで星空観賞が楽しめる“星降るテラス”を開放。

望遠鏡や照明演出もあり、非日常感のある夏の夜を演出。

ご家族でゆっくりと星を眺める時間が、特別な思い出になります。

7月から8月にかけて流星群や木星が輝きます。

【ファミリー体験】夏限定スイーツやカラフルなドリンクが並ぶカフェ&バイキングを開催

夏を感じるカフェメニューが登場!夕食はバイキングで産地直送の空知野菜やスパイシーな夏料理、さらにはお子様向けメニューも充実し、家族で楽しめる食空間に。

【ご当地らしさ】約1万冊の本が並ぶ「おふろcafe」

日帰りでも宿泊でも自由気ままに過ごせます。

親子読書にも最適です。

【ご当地らしさ】自然の中で贅沢な滞在「スターグランピング」

森林の中のバレルサウナは貸切利用ができます。

■ホテルナトゥールヴァルト富良野

・所在地 : 〒076-0034 北海道富良野市北の峰町14-46

ホテルナトゥールヴァルト富良野2025年夏のワクワク

【夏の思い出演出】ミニ花火大会を毎週開催!

週末を中心に、ホテル敷地内でミニ打ち上げ花火を実施。

お子様と一緒に見上げる花火は、忘れられない夏の1ページに。

屋外での開催で、北海道の夜風を感じながら楽しめます。

【ファミリー体験】スイーツバイキングに3.5分ケーキ登場

名物「3.5分ケーキ」は焼きたてがその場で登場するライブ感満点の演出。

ケーキやプリン、ゼリーなどお子様の“好き”が詰まった甘い時間を提供。

【ご当地らしさ】夕食はアルコール&ドリンクフリー

ディナーバイキングではアルコールもフリードリンク形式で提供。

大人も満足できる“ちょっと贅沢”な時間を演出します。

【ファミリー体験】キッズスペース「アソビバ」で最高の笑顔を

大人気エリア「アソビバ」で思う存分、遊んでください。

キッズアメニティ、ベビーグッズなど設備が充実しています。

