【PlayStation Plus：2025年6月のゲームカタログ（海外向け）】 6月17日～ プレイ可能

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月12日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、6月の海外向けゲームカタログを公開した。

　エクストラおよびプレミアムプランが対象の「ゲームカタログ」では、FPS「Battlefield 2042」やアクション「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」、RPG「百英雄伝」などが追加される。

　また「PlayStation Plus Premium」ではPS2用タイトル「Deus Ex」などがプレイ可能となる。

　なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。

□海外向けPSブログのページ

FBC: Firebreak

Battlefield 2042

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

theHunter: Call of the Wild

みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー

百英雄伝

Train Sim World 5

Endless Dungeon

Deus Ex: The Conspiracy