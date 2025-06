【PlayStation Plus:2025年6月のゲームカタログ(海外向け)】 6月17日~ プレイ可能

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月12日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、6月の海外向けゲームカタログを公開した。

エクストラおよびプレミアムプランが対象の「ゲームカタログ」では、FPS「Battlefield 2042」やアクション「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」、RPG「百英雄伝」などが追加される。

また「PlayStation Plus Premium」ではPS2用タイトル「Deus Ex」などがプレイ可能となる。

なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。

FBC: Firebreak

Battlefield 2042

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

theHunter: Call of the Wild

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー

百英雄伝

Train Sim World 5

Endless Dungeon

Deus Ex: The Conspiracy