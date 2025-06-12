PS Plus、6月の海外向けゲームカタログ公開！ 「百英雄伝」や「Battlefield 2042」などが登場
【PlayStation Plus：2025年6月のゲームカタログ（海外向け）】 6月17日～ プレイ可能
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月12日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、6月の海外向けゲームカタログを公開した。
エクストラおよびプレミアムプランが対象の「ゲームカタログ」では、FPS「Battlefield 2042」やアクション「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」、RPG「百英雄伝」などが追加される。
また「PlayStation Plus Premium」ではPS2用タイトル「Deus Ex」などがプレイ可能となる。
なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。
□海外向けPSブログのページ
FBC: Firebreak
Battlefield 2042
Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
theHunter: Call of the Wild
みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー
百英雄伝
Train Sim World 5
Endless Dungeon
Deus Ex: The Conspiracy