ÉðÆ£½½Ì´¡¡°ì¸ýÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤Î½Ð»ñ¤òÊó¹ð¡Ö¤Ä¤¤¤ËÁö¤ë¤è¡ª¡×·ìÅý¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶Ã¤¡Ö³èÌö¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÉ·ì¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÉðÆ£½½Ì´¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ì¸ýÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ï¡Ö»ä¤¬°ì¸ýÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÇÏ¤¬¤Ä¤¤¤ËÁö¤ë¤è¡ª³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¥°¥Ï¡¼¥¹¥È¡ª¡×¤ÈÇÏÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡¢Êì¥Õ¥©¥¨¥ô¥¡¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÎÉ·ì¡£
¡¡¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÒ¾ì¤Ç¸«¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö6·î22Æü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤Æ¡¡±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¡¡¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª°ì¸ýÇÏ¼ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ìÅý¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª³èÌö¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ·ì¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È°ì¸ýÇÏ¼ç¡ªÃ±¾¡Çã¤¤¤Þ¤¹w¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡×¡ÖÌ¾ÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£