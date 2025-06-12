½é¤Î¡È¥Ê¥¤¥¿¡¼ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡É¡¡¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡×Êª²Á¹âÂÐºö¤á¤°¤êÏÀÀï¡ÄÀÐÇËÁíÍý¤¬¡Èµ¤¿§¤Ð¤à¡É¾ìÌÌ¤â¡Únews23¡Û
²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¡È¥Ê¥¤¥¿¡¼¡É¤Ç¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤ä¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡×¤Ê¤É¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤á¤°¤êÌîÅÞ¤ÈÀÐÇËÁíÍý¤¬ÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÈÀÐÇËÁíÍý¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
½é¤Î¡È¥Ê¥¤¥¿¡¼ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡É¡¡¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡×¤á¤°¤êÏÀÀï
½é¤á¤Æ¡È¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÏÀÀï¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡Ö¥³¥á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÁ´ÂÎ¤Î¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢»ä¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¤·¡¢´¶ÅÙ¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂÐºö¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡¢1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò0%¤Ë²¼¤²¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¤È...
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Îºâ¸»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦Êýºö¤Ë¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï»¿Æ±Ã×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¥¬¥½¥ê¥ó²Á³ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ11Æü¡¢Î©·û¤Ê¤ÉÌîÅÞ7ÅÞ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¡×¤ò7·î1Æü¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¡£¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó15±ß¤Û¤É¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢11Æü¤ÎÆ¤ÏÀ¤Ç¤âµÄÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÃÏÊýÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
Íý
¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢¹ñÃÏÊý¤¢¤ï¤»¤Æ1Ãû5000²¯±ß¡£¤³¤Îºâ¸»¤ò¤É¤³¤Ëµá¤á¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë7ÅÞ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Áá´ü¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÁíÍý¡¢¤Þ¤¿¸½¶âÇÛ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ3Ëü±ß¤«¤é4Ëü±ß¡¢Áªµó¤ÎÁ°¤Ë¸½¶âµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÃæ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö¾å¿¶¤ì¤¿ÀÇ¼ý¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¤É¤â¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤¬¼«Ì±ÅÞÍ¿ÅÞ¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉî¿«¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¹ñÌ±¤Î·ìÀÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ë¼ê¸ü¤¯¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥³¥á¤ä¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡£»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë³ÆÅÞ¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£