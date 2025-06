財産を守る・増やす・残すための大展示会！THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER

幻冬舎ゴールドオンラインは、2025年8月23日(土)に東京国際フォーラムで「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」を開催します。

THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER

開催日時 :2025年8月23日(土) 10:00〜17:00

会場 :東京国際フォーラム ホール B5・B7

所在地 :〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

主催 :幻冬舎ゴールドオンライン

参加費用 :無料(事前予約制)

■THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMERとは

このイベントはマネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資など多彩なテーマで最新情報やノウハウをお届けします。

専門家から直接、資産運用に関する最新の知識や実践的なアドバイスを手に入れる絶好のチャンスです。

■THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMERの見どころ

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、選りすぐりの企業が60社以上ブース出展。

また、メインステージ・サブステージではセミナーの実施を予定しており、著名人による特別講演・出展社セミナーも多数企画しています。

前回のイベントの様子

<前回開催時の主な出展企業>

・国内不動産(一棟、1R)

・海外不動産

・不動産クラファン

・不動産小口化商品

・株式投資型クラファン

・ヘリコプター投資

・地金

・フランチャイズ(オーナー募集)

・独立系運用会社(投資信託)

・証券会社

・アート

・ワイン など、全50社

