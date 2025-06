「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボ！JR東海リテイリング・プラス「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」

JR東海リテイリング・プラスは、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボした大阪・関西万博公式ライセンス商品(JR東海新大阪駅構内限定デザイン)を販売します。

JR東海リテイリング・プラス「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」

販売開始日:2025年6月13日(金)より順次発売

販売店舗 :2025大阪・関西万博オフィシャルストア

JR新大阪駅 新幹線ホーム店

場所 :JR東海新大阪駅 23・24番線ホーム7号車付近

営業時間 :9:00〜20:00

※画像はイメージです。

※数に限りがあります。

※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合があります。

※商品の予約および取り置きはできません。

ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドンが公式キャラクター「ミャクミャク」になりきった姿もとってもキュート。

大阪名物・たこ焼きの舟に、みんなが大集合!お土産や思い出の品として自分用にもぴったりです。

【商品ラインナップ(税込価格)】

A4クリアファイル

A4クリアファイル 波 550円

A4クリアファイル 屋台 550円

ミニタオル

ミニタオル 波 660円

ミニタオル 屋台 660円

ステッカーS

ステッカーS 550円

缶バッジ

缶バッジ 660円

アクリルパーツ付きボールペン

アクリルパーツ付きボールペン 880円

アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー 880円

舟形ポーチ

舟形ポーチ 1,100円

特大お土産バッグ

特大お土産バッグ 1,760円

※8月初旬から販売予定

ポリレジンマグネット

ポリレジンマグネット 1,100円

※8月初旬から販売予定

