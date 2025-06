Stray Kidsの新曲「Parade」が、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の主題歌として起用されることが明らかとなった。Stray Kidsが映画主題歌を担当するのは今回が初となる。 「Parade」は、6月18日にリリースされるJAPAN 3rd Mini Album『Hollow』に収録される1曲で、ヒップホップをベースにした鋭いサウンドと強烈なビート感が特徴で、“ループ型ホラー”という本作のコンセプトと重なり合い、緊張感あふれる世界観をさらに際立たせる楽曲となっている。 「僕たちStray KidsのJAPAN 3rd Mini Albumに収録されている「Parade」が、このたび9月5日公開となる映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の主題歌となりました!映画の主題歌を務めるのは初めてのことで、お話を聞いた時はメンバー皆、驚きました。少しだけ拝見させていただいた特報映像と、楽曲の雰囲気がピッタリだったので、映画の世界観をより彩ることができれば嬉しいです。もちろん、僕たちの「Parade」も愛してくださったら嬉しいです!皆さん、ぜひ劇場でご覧ください!」──バンチャン 映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、2022年に大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の続編となる作品で、橋本環奈、眞栄田郷敦らが出演し、9月5日より全国公開される。 JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』 2025年6月18日(水)発売予約:https://straykids.lnk.to/dmCUaj ■シリアルナンバー応募特典初回生産限定盤A(ESCL-6103~6104)、初回生産限定盤B(ESCL-6105〜6106)、通常盤(初回仕様)(ESCL-6107)、期間生産限定盤(初回仕様)(ESCL-6108〜6109)に封入されているシリアルナンバーで、『Hollow』発売記念購入者限定オフラインイベントにて実施される「メンバー個別ハイタッチ会」、「メンバー個別サイン会」、「メンバーユニットハイタッチ会」、「メンバー全員サイン会」および郵送でのプレゼントとなる、「メンバー全員直筆サイン入りポストカード」、「メンバー手作りオリジナルチェキ」のいずれかにご応募いただけます!【応募期間】2025年6月17日(火) 10:00〜2025年6月29日(日) 23:59まで【日程】関東会場・関西会場の2か所で開催予定※開催日時・参加方法詳細は決定次第オフィシャルサイトをご参照ください。 ■収録曲 <初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥4,000 / ESCL-6103〜6104>*24P PHOTO BOOK (Type A)*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様*フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)*オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)*シリアルナンバー1口封入 *Blu-ray 収録内容・Jacket Shooting Making Movie・Jacket Shooting Making Movie (Relay Cam ver.)・「Hollow」 Recording […]

