日本各地の“粉もの”グルメが大集結！東武百貨店 池袋本店 第4回『粉博』

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約210坪)/同時開催「スコーンパラダイス」

期間 :2025年6月18日(水)〜23日(月)

営業時間:8階催事場 午前10時〜午後7時

店舗 :39店舗(うち初出店7店舗)

東武百貨店 池袋本店は6月18日(水)から23日(月)までの6日間、8階催事場で第4回『粉博』を開催!

お好み焼きやたこ焼き、麺、点心、パンまで日本各地の「粉ものグルメ」計39店舗が集結。

会場で実演販売する粉ものは見ごたえ、食べ応え十分の商品が揃います。

また、「抹茶」を使用したスイーツを豊富に展開。

暑くなってきたこの時期にぴったりなジェラートやかき氷など、冷たい粉ものもオススメです。

◆アツアツの人気粉ものグルメ 会場で実演販売!

[東武限定品・実演]

【味乃家】

「牛すじ盛り味乃家ミックスモダン焼き」2,268円(1枚)《各日販売予定50点》

大阪なんばで四代続く味乃家の看板メニューに麺をのせ、関西の甘辛い味付けの牛すじを盛付けたミックスモダン焼き。

味乃家「牛すじ盛り味乃家ミックスモダン焼き」

[実演]

【道頓堀 赤鬼】

(1)「味くらべ(旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース)」1,600円(各4個入)

(2)「たこ焼き ちゃぷちゃぷ」731円(6個入)

《各日販売予定50点》

さめてもおいしいたこ焼き。

天然だしにたこ焼きをつけた「出汁たこ焼き」はミシュランガイドにも掲載された逸品。

(1)道頓堀 赤鬼「味くらべ(旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース)」

(2)道頓堀 赤鬼「たこ焼き ちゃぷちゃぷ」

[実演]

【いかやきやまげん】

「大阪名物!玉子入りいかやき ねぎ入り(ソース味・醤油味)」432円(1枚)

山芋と出汁の効いたモチモチ生地とイカのプリプリとした食感を楽しめる。

自慢のコク旨オリジナルソースも美味しさのポイント。

いかやきやまげん「大阪名物!玉子入りいかやき ねぎ入り(ソース味・醤油味)」

◆抹茶のひんやりスイーツ 香り高い国産抹茶を使用!

2024年の抹茶を含む緑茶の輸出量が過去最高額を更新。

輸出量はこの10年で約2.5倍となりました。

健康志向や日本食への関心の高まり等を背景に、抹茶を含む粉末茶の需要が拡大。

近年「抹茶」に注目が集まっています。

※出典:農林水産省 令和7年4月「茶をめぐる情勢」

[東武限定品・イートイン]

【天然氷のかき氷 ひめじ官兵衛堂】

「抹茶ときなこ〜柚子とみかんのシロップを添えて〜」イートイン 1,870円(1杯)

京都宇治抹茶のエスプーマと北海道生乳マスカルポーネエスプーマと丹波きなこをのせたかき氷。

中にはカスタードや柚子とみかんのシロップをしのばせ爽やかな味わいに。

天然氷のかき氷 ひめじ官兵衛堂「抹茶ときなこ〜柚子とみかんのシロップを添えて〜」

[初出店・東武限定品・実演]

【日本茶とジェラート かめうさぎ】

「ジェラートダブルサイズ(抹茶香碧・ミルク)」820円(1カップ)

利招園茶舗の茶師がジェラートの為に厳選してブレンドしたオリジナル抹茶「香碧」を使用。

日本茶とジェラート かめうさぎ「ジェラートダブルサイズ(抹茶香碧・ミルク)」

[東武限定品・実演]

【生わらびもち 鎌倉 凛】

「抹茶黒蜜わらびもちパフェ」990円(1杯)

天空の抹茶(R) (静岡県産)を使用。

濃厚な抹茶の香りと黒蜜に鎌倉凛の生わらびもちがたまらない。

和スイーツ好き必見の贅沢パフェ。

生わらびもち 鎌倉 凛「抹茶黒蜜わらびもちパフェ」

◆きな粉スイーツ 和も洋も楽しめる

[初出店]

【旬のお菓子 セ・ラ・セゾン!】

「津久井きなこのダックワーズ」390円(1個)

相模原市の特産品、神奈川県唯一の在来大豆「津久井在来大豆」のきな粉を生地にもクリームにも使用した焼菓子。

香り高い大豆本来の甘みを楽しめる。

旬のお菓子 セ・ラ・セゾン!「津久井きなこのダックワーズ」

[実演]

【京だんご 藤菜美】

「わらび餅3色詰合せ」1,301円(1折)

国産大豆の皮むききな粉、宇治抹茶、波照間の黒糖3種類それぞれが味わい深い逸品。

本わらび粉を使用したなめらかで優しいくちどけ。

京だんご 藤菜美「わらび餅3色詰合せ」

[実演]

【江戸久寿餅】

「クズクズアフォガード」951円(Mサイズ/1杯)《各日販売予定50点》

豆乳ベース、黒蜜きな粉のクズクズソフトクリームに、中南米専門コーヒー専門店のスペシャリティコーヒーをミックスしたアフォガード。

江戸久寿餅「クズクズアフォガード」

◆まだある粉もの!バリエーション豊富に展開

<麺>

【沖縄そば専門店 宜野湾そば】

「沖縄そば」1,296円(1人前入)

麺は2年かけ辿り着いた特注麺を使用。

特製スープはお湯に溶かすだけ。

自家製三枚肉は2日間じっくり煮込み仕上げている。

※写真は調理後のイメージ

沖縄そば専門店 宣野湾そば「沖縄そば」

<点心>

【しゅうぼう本舗】

「近江牛餃子」1,080円(12個入)

近江牛を100%使用。

8種の野菜との相性もバッチリで、ジューシーな味わい。

タレやポン酢でも美味しく味わえるが、おススメは塩コショー!お肉の旨みがさらに引き立つ。

しゅうぼう本舗「近江牛餃子」

<パン>

[東武限定品・実演]

【イルマットーネアルル】

「牛の町別海の牛乳使用Wクリームパン〜北海道クリーム&濃厚カスタード〜」443円(1個)《各日数量限定》

日本一の生乳生産量を誇る北海道別海町の牛乳を使用したパン生地で、北海道産生クリームと濃厚カスタードをたっぷり包んだパン。

イルマットーネアルル「牛の町別海の牛乳使用Wクリームパン〜北海道クリーム&濃厚カスタード〜」

<和菓子>

[実演]

【有職たい菓子本舗・天音】

「たい菓子つぶあんミルククリーム」421円(1個)《各日数量限定》

北海道産牛乳を使用したミルククリームと独自製法で作られた特製黒糖つぶあんを使用した自然な甘さとコクが特徴のたい菓子。

有職たい菓子本舗・天音「たい菓子 つぶあんミルククリーム」

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

※6月6日(金)時点の内容です。

