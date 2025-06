相続人なき遺産や空き家問題の予防策として 遺言作成の重要性を周知！行政書士さやま法務コンサルティング／Campbell「遺言アイドル」

行政書士さやま法務コンサルティングおよびCampbellは、新たな試み「遺言アイドル」を発足しました。

行政書士さやま法務コンサルティングおよびCampbellは、新たな試み「遺言アイドル」を発足。

■遺言アイドルのコンセプト

一見、アイドルというポップな存在と遺言の専門家が組み合わさるのはミスマッチに見えるかもしれません。

遺言書という「難しい」「遠い」と感じられがちなテーマに親しみやすさをもたらし、初めて遺言書に触れる方々が気軽に学び、実際に遺言作成へと踏み出すきっかけを提供します。

・遺言書の意義やメリットをわかりやすく伝える

・相続争いを未然に防ぎ、故人の真意を尊重する仕組み作りに寄与する

・スムーズな相続を実現することにより所有者不明土地問題や空き家問題などの社会課題解決に資する

・専門家とアイドルの融合によって、メディアやSNSを通じた情報拡散を実現する

■プロフィール

佐山和弘(遺言の専門家)

相続遺言専門行政書士/元すし職人/1級グリーフ(死別悲嘆)ケア・アドバイザー/日本相続学会会員/s.41.11.30生

愛知県東海市の寿司屋の長男として生まれ、東京での修業を経て、平成8年に実家の寿し屋を継ぐ。

父親急死の際に見舞われた相続騒動(腹違いの姉の発覚、母のノイローゼ・癌等)から遺言書の大切さを痛感し、遺言書の啓蒙こそが自身の社会的使命として、包丁を置き、行政書士試験を経て、相続遺言専門行政書士事務所さやま法務コンサルティングを立ち上げる。

また、2,000件を超える相続遺言実務の経験を踏まえ、相続遺言セミナーの常識を覆した「日本一楽しい!相続遺言教室」等の講演活動も全国各地で精力的に展開中。

◎著書「本当に使える遺言書の取扱説明書」(中央経済社_現在5刷)/「日本一楽しい!遺言書教室」(すばる舎)/「相続で絶対モメない遺産分割のコツ」(家の光協会)

佐山先生プロフィール写真

樹夏(このか/遺言アイドル)

スポーツ応援アイドルグループ「D☆GiRL」青色担当(モデル事務所Campbell所属)

T.167 B.80 W.62 H.79 S.24

アイドルとモデルの二刀流/中日ドラゴンズドラ嬢/ラリードライバー

◎資格:英検準2級、女子新体操審判資格3種、保育士資格、幼稚園教諭2種免許状、認定病児保育スペシャリスト、普通自動車免許、国内競技運転者許可証B(国内ライセンスB)

◎趣味:野球観戦、映画鑑賞、ドライブ

◎特技:新体操、ダンス、ウォーキング

このか(遺言アイドル)

実咲(みさき/遺言アイドル)

スポーツ応援アイドルグループ「D☆GiRL」白色担当(モデル事務所Campbell所属)

T.152 B.79 W.61 H.84 S.23.5

◎特技:哲学、英会話、ギターの弾き語り、習字「日本習字生徒硬筆部八段」「日本習字生徒毛筆部八段」

みさき(遺言アイドル)

「D☆GiRL」とは愛知県のスポーツチームを応援するために2024年10月14日(スポーツの日)に誕生したアイドルグループ。

歌やダンスを中心としたアイドル活動に加え、MCや企業のイメージガールなど、幅広い分野で活躍中。

