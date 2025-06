5月30日に行われた離任式は和やかだったが、6月に入るや、痛烈な言葉の応酬が始まった(写真: Francis Chun/Bloomberg)

2025年5月31日、イーロン・マスク氏は特別政府職員としての130日間の契約が満了し、トランプ政権から去った。その2日前にマスク氏は『X』に「特別政府職員としての私の任期が終了するにあたり、むだな支出を削減する機会を与えてくださったトランプ大統領に感謝したいと思います。政府効率化省(Department of Government Efficiency: DOGE)の使命はますます強化され、政府全体に広まり、当たり前の習慣として根付くでしょう」と書いている。だが、その退任は祝福されたものではなく、退任直後から、同志と呼ばれるほど親密だったトランプ大統領とマスク氏の関係は、お互いを非難し合う泥沼の対立関係へと変わった。

始まりは“蜜月”だった。アメリカでは閣僚であっても簡単に大統領に会うことはできない。大統領執務室のあるウエスト・ウィングにオフィスを構えるのは副大統領、主席補佐官、安全保障担当補佐官、顧問弁護士など側近中の側近だ。その2階にオフィスを与えられたということだけでもマスク氏の政権内でのポジションがわかる。大統領の絶大な信頼を背景にマスク氏は新設された政府効率化省の責任者として大胆な公務員削減をはじめとする歳出圧縮を行う権限が与えられた。

しかし、その実績は大山鳴動して鼠一匹の感がある。マスク氏の政府での130日間は人騒がせな茶番だったのか、それともアメリカの政府のあり方が変わる端緒になるのか。また、トランプ大統領との確執は、今後のアメリカ政治にどのような影響を与えるのだろうか。以下で「マスクの130日」を検証する。

民主党支持から急に心変わり

マスク氏は過去にはクリントン大統領やオバマ大統領、ヒラリー・クリントン大統領候補、バイデン大統領を支持してきた。だが、2024年の大統領選挙では共和党支持に回り、7月には正式にトランプ支持を表明している。「共和党は実力主義と個人の自由を支持している」というのがその理由だ。

政治団体「America PAC」を設立し、トランプ候補などへ総額で2億9150万ドル(1ドル=145円換算で約423億円)の政治献金を行っている。大統領選挙の結果を左右する激戦州では、トランプ支持者の動員促進などに巨額の資金を使い、さらに自らが所有する『X』を通じて有権者にトランプ支援のさまざまなメッセージを送った。選挙運動中もトランプ候補の遊説に同行し、並んで演台に立つなど、その肩入れぶりは際立っていた。マスク氏の応援がなければ、おそらくトランプ勝利はなかっただろう。

なぜトランプ氏の熱狂的な支持者に変わったのか。イギリスの『The Guardian』の2024年8月9日付記事、「Elon Musk’s journey from humanitarian to poster of right-wing memes」の指摘は興味深い。マスク氏は『X』の前身である『ツイッター』の積極的なユーザーだったが、コロナウイルス蔓延の中、その発信が「偽情報を拡散している」として、アカウントを閉鎖されてしまった。同記事は「これが彼の世界との最初の接触経験であった」と指摘している。この経験で「表現の自由」を規制されたと感じたマスク氏はリベラル派に対して幻滅し、反感を抱き始める。

そして2022年4月にツイッターを買収し、「私は表現の自由を支持する。特定の候補は支持しない。かつて私は政治資金と票をヒラリー・クリントンに与えてきた。しかし民主党の指導者たちは不当かつ根拠もなく私を攻撃し、テスラやスペースXを非常に冷遇した。私は共和党候補に投票するつもりだ」と書き込んでいる。

バイデン政権は暗号資産などの新規ビジネスを規制し、富裕層に対する増税の動きを見せていたため、マスク氏を含め多くのIT企業経営者は民主党に対する反感を強めていた。11月の中間選挙投票日前にマスク氏は「独立した有権者は共和党候補へ投票するように」と呼び掛けている。

息子のカミングアウトがリベラル敵視の契機

リベラル派や民主党への反発は単に経済的な理由だけでない。2021年頃から家庭生活が崩壊し始め、それがマスク氏の世界観の変化に結び付いた。マスク氏は3回結婚し、3回離婚し、12人の子供を持つ。

2021年に音楽家の妻と破局し、さらに息子がトランスジェンダーであることを明らかにしたうえで、「生物学的な父親とはどんな形であれ今後一切関係を持たない」と宣言した。同記事は「トランスジェンダーの息子がマスクの政治的な立場を変える理由になった。マスクは『私の子供は死んだ。“リベラルな心のウイルス(woke mind virus)”によって殺された』と語った」と伝えている。

『New York Times』も「規制がイノベーションを窒息させるという恐怖心と、息子の性転換後に“リベラルな心のウイルス”を打ち破るという誓いからトランプを受け入れるようになった」と指摘している(2025年5月29日、「The Techno-futurist Philosophy Behind Elon Musk’s Mania」)。

トランプ大統領は再選の最大の功労者であるマスク氏に行政改革を託した。トランプ大統領はDOGEの狙いを「連邦政府の能力と効率性を取り戻すことだ」と説明している。もうひとつの狙いは、「影の政府(deep state)」の解体だ。「影の政府」を支えるリベラル派の連邦職員を解雇することで、政府改革ができると主張した。さらに予算と人員の削減は、保守派が主張する「小さな政府」の実現にも結び付く。

当初は大統領候補者であった起業家のラマスワミー氏と共同責任者だったが、2人は手法を巡り対立した。ラマスワミー氏はルールに従い、裁判所や議会を通して行政改革を行うことを主張したが、マスク氏はより直接的な手段を用いることを主張した。ツイッター買収後に行った社員の大量解雇の再現である。シリコンバレーには「スピード優先で、失敗を恐れず進め(moving fast and breaking shit)」という言葉がある。ラマスワミー氏が権力闘争に敗れ責任者の地位を辞退したため、マスク氏はその言葉通りに官僚機構の改革を進めた。

民間流の手法が不評、マスクが政府の「負債」に

ただ、現場を知らない少数の若いスタッフを集めたDOGEには、マスク氏の「2兆ドルの予算削減」という目標は過大だった。例えばエネルギー省の核兵器の在庫管理をする職員を解雇し、慌てて再雇用するということがあった。多くの部門で強引に経費が削減され、仕事に必要な備品の購入ができないという事態も起こった。

公共放送『NPR』は「連邦政府で働いた経験もなく、政府機関がどんな仕事をしているのか知らない若いスタッフの小さなグループで会議が行われた」と、内情を説明している(2025年5月20日、「DOGE has tried to embed beyond the executive branch. Some targets have pushed back」)。

行政上の権限を越える命令を出し、担当省庁から反発を受け、一部の政府機関は公然とDOGEの命令を拒否した。また、解雇された職員は違法解雇であると相次いで訴訟を起こし、裁判でDOGEは敗北し、職員の復職が命じられた。マスク氏がツイッター社で行った企業改革の手法は通用しなかった。オーナー社長は1日で1つの部門を廃止できるが、公的な組織では法的な手続きを踏む必要があった。

マスク流の強引な手法は世論の反発を招いた。3月に発表されたクイニピアック大学の世論調査では、「DOGEが経済にダメージを与えている」という回答が54%、「マスク氏のやり方に反対」が60%であった。4月22日に発表されたワシントン・ポストとABCの世論調査では、マスク支持が35%、不支持が57%であった。マスク氏は、政府と共和党にとって「政治的な負債」になりつつあった。

政府内でもマスク氏に対する不満が高まっていった。トランプ大統領の支持を得てマスク氏は閣僚に向かって長い演説をするなど自由奔放(あるいは勝手気まま)な行動を取っていた。閣僚たちは、当初は黙って聞いていたが、DOGEの強引な手法に対して不満が爆発した。

3月6日の閣議がターニングポイントに

最初は、3月6日の閣議の席でのマスク氏とルビオ国務長官との言い争いである(『New York Times』2025年3月7日、「Inside the Explosive Meeting Where Trump Officials Clashed With Trump」)。国務省での職員解雇が進まないことから、マスク氏はルビオ長官に「あなたは誰も解雇していないではないか」と詰め寄った。これに対して、DOGEが一方的に国務省管轄のアメリカ国際開発庁を閉鎖したことに激怒していたルビオ長官は「1500人の早期退職があった」「解雇したと見せかけるために、すでに退職した職員を復職させろとでも言うのか」と詰め寄った。

両者の激しい言い争いを受け、トランプ大統領は「ルビオ長官は良い仕事をしている。イーロンに職員を解雇する権限はない。それは長官の仕事だ。DOGEの仕事はアドバイザー業務であって、実際の仕事をすることではない」と、ルビオ長官の肩を持ち、DOGEの権限を制限した。この時、トランプ大統領はマスク氏のはしごを外したのである。同記事は「この会議はトランプ政権の潜在的なターニング・ポイントであった」と指摘している。

同じ閣議で連邦管制官の解雇と運航の安全性を巡ってマスク氏はダフィー運輸長官とやり合っている。「相互関税」を巡ってナバロ通商担当上級顧問とも対立し、ナバロ氏を「本当に低能だ」と挑発的な言葉で批判した。こうしてマスク氏は閣内で孤立していく。

そして決定的な対立が起こった。マスク氏とベッセント財務長官が4月18日に内国歳入庁の長官代行人事を巡り、取っ組み合わんばかりの状況になった(『New York Times』2025年4月18日、「Head of I.R.S. is Ousted in Treasury’s Power Struggle with Elon Musk」)。

ベッセント長官は「予算削減で過剰な約束をし、目標に達していない」とマスク氏を批判。これに対してマスク氏はベッセント長官を「ソロスの代理人で、ヘッジファンドで失敗した」と評した。ベッセント長官が「Fuck you」と極めて汚い言葉を投げかけ、マスク氏が「もう一度、大声で言ってみろ」と言い返した。結局、長官代行人事でトランプ大統領はベッセント長官を支持した。ルビオ長官との争いの時と同じ結果である。

トランプ大統領との関係では『The Telegraph』が興味深い指摘をしている(2025年6月5日、「Elon Musk wanted to stay in White House but was rejected」)。マスク氏は特別政府職員としての契約が切れたら社長業に戻ると発言してきたが、本音は違っていたようだ。同記事は、マスク氏は契約の延長を望んだが、トランプ大統領に拒否されたと書いている。これが事実なら、退任後にマスク氏が激しいトランプ批判を展開しても不思議ではない。マスク氏にはトランプ大統領に裏切られたという思いがあるのかもしれない。

(中岡 望 : ジャーナリスト)