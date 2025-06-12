ロカデザイン企画株式会社は、「KANIフィルター写真展2025」を6月17日（火）より全国8カ所で順次開催する。

「KANIフィルターフォトコンテスト2025」の入賞作品40点に加え、招待作家による作品31点をあわせた計71点を展示する。

会場によってはKANIフィルターのデモ展示や即売、撮影会、トークショーなども予定されている。

東京都渋谷区

開催場所

ギャラリー・ルデコ

開催期間

2025年6月17日（火）～6月22日（日）

愛知県名古屋市

開催場所

市民ギャラリー 栄

開催期間

6月24日（火）～6月29日（日）

京都府京都市

開催場所

AMS

開催期間

7月4日（金）～7月9日（水）

熊本県阿蘇郡

開催場所

ギャラリーカフェ杜

開催期間

8月19日（火）～8月31日（日）

福岡県北九州市

開催場所

北九州市立美術館

開催期間

9月2日（火）～9月7日（日）

北海道帯広市

開催場所

帯広市民ギャラリー

開催期間

9月13日（土）～9月15日（月）

岡山県真庭市

開催場所

旧遷喬尋常小学校

開催期間

9月20日（土）～9月28日（日）

岩手県盛岡市

開催場所

アイーナ・いわて県民情報交流センター

開催期間

11月21日（金）～11月24日（月）

KANIフィルターフォトコンテスト入賞者

神戸正行、阿部良樹、鈴木大輝、関根英明、荒木隆宏、大日向圭一、関岡大晃、長尾英恭、山口克己、西村美代子、佐々木俊之、鈴木直人、水口和史、飯盛隆志、竹田将仁、保田周一、星野直也、殿村友香、asographer、Kousa Kobayashi、蒔苗友紀、浅見直樹、千葉和彦、藤井響、青木宏允、権丈忍、板垣秀星、TAKEO ITO、大石由紀子、阪口幸雄、清水雄一、武政幸一郎、田村潤、丹波義隆、照井栄司、福田悟、松岡里佳、森田昭代、山田将晃、Masataka Yoshimura

招待作家

浅野久男、栄馬智太郎、大島隆義、岡本浩孝・岡本豊、岡本洋子、冨永聡、金子美智子、菊池哲男、工藤智道、河野英喜、小澤太一、コムロミホ、笹生公希、助川康史、鈴木一雄、高橋良典、辻博希、土屋勝義、土屋正英、永島俊介、長根広和、HASEO、福田幸広、藤村大介、前川彰一、南佐和子、山口規子、山本学、吉川みな、林明輝