銀の葡萄は、石川県白山市に国内第15号店・北陸初出店となる「鶏soba座銀 白山店」を2025年6月9日(月)にオープンしました。

鶏soba座銀 白山店

所在地 :石川県白山市宮丸町31-1

アクセス :国道8号線(金沢バイパス)沿い宮丸(みやまる)バス停すぐ

営業時間 :11:00〜14:30

17:30〜21:00

定休日 :なし

客席 :カウンター6席、4人掛けテーブル×3、2人掛けテーブル×1

合計20席

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場 :12台、第二駐車場5台

銀の葡萄は、石川県白山市に国内第15号店・北陸初出店となる「鶏soba座銀 白山店」を2025年6月9日(月)にオープン!

「鶏soba座銀 白山店」は、国道8号線(金沢バイパス)沿いに位置しておりお車でのアクセスが便利です。

「宮丸(みやまる)」バス停からもすぐなので、公共交通機関でも足を運びやすくなっています。

テーブル2名様掛け×1、テーブル4名様掛け×3、カウンター6席となっており、ご家族やご友人など、さまざまなシーンでラーメンを楽しめます。

日本庭園を意識した落ち着きのある上質な空間で、ぜひ大切な方とご一緒に、座銀のラーメンを楽しめます。

▼メニュー

<鶏soba> 価格(税込):980円

提供直前に豚と鶏のスープと鶏脂で深みと香りを演出。

まるでポタージュのようなクリーミーな口当たり。

鶏soba

<地鶏醤油soba> 価格(税込):980円

知床鶏100%のスープを使用し、醤油のキレや旨味を最大限に活かし、鶏を全面に押し出した座銀流チキンラーメン。

地鶏醤油soba

<鶏つけsoba> 価格(税込):1,000円

魚介を使用せず、鶏だけにこだわったスープ。

鶏の奥深さを感じていただける濃厚なつけダレ。

濃度十一度。

鶏つけsoba

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本庭園を意識した落ち着きのある上質な空間でラーメンが楽しめる!鶏soba座銀 白山店 appeared first on Dtimes.