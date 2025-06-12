【S.H.Figuarts ボルサリーノ -未来島エッグヘッド-】 予約受付：6月13日16時～ 開始 商品発送：11月 予定 価格：16,500円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ボルサリーノ -未来島エッグヘッド-」の予約受付を6月13日16時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は16,500円。商品の発送は11月の予定。

TVアニメ「ONE PIECE」より、エッグヘッド編で激闘を繰り広げた「ボルサリーノ」がアクションフィギュア「S.H.Figuarts」シリーズに登場。圧倒的可動に加え、交換用表情パーツや交換用手首パーツ、ピカピカの実の能力を再現可能なエフェクトパーツが付属する。

さらに、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-」（別売り）用交換用表情パーツや、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5 未来島エッグヘッド-」（別売り）用交換用左手パーツも付属する。

主な商品内容

・本体

・交換用手首パーツ左3種右4種

・交換用表情パーツ2種

・交換用頭部パーツ

・交換用右足パーツ

・天叢雲剣

・専用台座一式

【ボーナスパーツ】

・モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-用交換用表情パーツ

・モンキー・D・ルフィ -ギア5 未来島エッグヘッド-用交換用左手首パーツ

※交換用頭部パーツの表情はパーツとして取り外すことはできません。

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※「S.H.Figuarts ボルサリーノ -未来島エッグヘッド-」以外の商品は付属しません。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション