「ONE PIECE」エッグヘッド編より「ボルサリーノ」が「S.H.Figuarts」に登場。6月13日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ボルサリーノ -未来島エッグヘッド-」の予約受付を6月13日16時よりプレミアムバンダイにて開始する。価格は16,500円。商品の発送は11月の予定。
TVアニメ「ONE PIECE」より、エッグヘッド編で激闘を繰り広げた「ボルサリーノ」がアクションフィギュア「S.H.Figuarts」シリーズに登場。圧倒的可動に加え、交換用表情パーツや交換用手首パーツ、ピカピカの実の能力を再現可能なエフェクトパーツが付属する。
さらに、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-」（別売り）用交換用表情パーツや、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5 未来島エッグヘッド-」（別売り）用交換用左手パーツも付属する。
主な商品内容
・本体
・交換用手首パーツ左3種右4種
・交換用表情パーツ2種
・交換用頭部パーツ
・交換用右足パーツ
・天叢雲剣
・専用台座一式
【ボーナスパーツ】
・モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-用交換用表情パーツ
・モンキー・D・ルフィ -ギア5 未来島エッグヘッド-用交換用左手首パーツ
※交換用頭部パーツの表情はパーツとして取り外すことはできません。
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※「S.H.Figuarts ボルサリーノ -未来島エッグヘッド-」以外の商品は付属しません。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション