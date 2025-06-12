¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡ÙHG¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II(¥«¥¤µ¡)¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡Ù¤è¤ê¡ÖHG ÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II(¥«¥¤µ¡)¡×(4,730±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖHG ÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II(¥«¥¤µ¡)¡×(4,730±ß)
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡ÖÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II(¥«¥¤µ¡)¡×¤¬HG¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Îµ¡ÂÎ¥«¥é¡¼¤òÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¡£¸ªÉô¥¹¥é¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Î¿§Ê¬¤±¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II¡×Æ±ÍÍ¡¢ËÉÙ¤ÊÉð´ï¤¬ÉÕÂ°¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡ÖM950¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¹¥Æ¡¼¥¯¡×¤â¡ÖÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-¶¡×»ÅÍÍ¤Ç¿·µ¬Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)SRWOG PROJECT
2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖHG ÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II(¥«¥¤µ¡)¡×(4,730±ß)
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡ÖÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II(¥«¥¤µ¡)¡×¤¬HG¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Îµ¡ÂÎ¥«¥é¡¼¤òÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¡£¸ªÉô¥¹¥é¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Î¿§Ê¬¤±¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-II¡×Æ±ÍÍ¡¢ËÉÙ¤ÊÉð´ï¤¬ÉÕÂ°¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡ÖM950¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¹¥Æ¡¼¥¯¡×¤â¡ÖÎÌ»º·¿¥²¥·¥å¥Ú¥ó¥¹¥ÈMk-¶¡×»ÅÍÍ¤Ç¿·µ¬Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)SRWOG PROJECT