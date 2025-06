【「ゼルダ無双 厄災の黙示録」パッケージ版】 発売日:2020年11月20日 価格:7,920円 セール価格:6,073円

Amazonにて、Nintendo Switch用アクション「ゼルダ無双 厄災の黙示録」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は23%オフの6,073円。

本作は、2017年3月に発売されたNintendo Switch/Wii U用「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(以下、ブレス オブ ザ ワイルド)」の世界観を継承した作品。「ブレス オブ ザ ワイルド」では過去として描かれた「大厄災」にフォーカスしており、「無双」シリーズならではのアクションとともに、ドラマティックなストーリーが描かれる。

【『ゼルダ無双 厄災の黙示録』発売直前トレーラー】

(C) Nintendo (C) コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo