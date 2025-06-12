±¦Éª±ê¾É¤ÇILÆþ¤ê¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡¼¡²ó¤ÏÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¤ÎÍ½Äê¡¡»Ø´ø´±¤¬ÌÀ¸À
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¸å¤Ë±¦Éª¤Î±ê¾É¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¼¡¤ÏÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Îº£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ø¹Ô¤¯¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡Ë¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï11Æü¤ËËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡£ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ·×14µå¤òÅê¤²¤¿¡£9Æü¤Ë¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ß·×Ìó45µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï5·î14Æü¤Ë»±²¼3A¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ4²ó¤ò2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç4Ã¥»°¿¶¡£ºÇÂ®96.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.8¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£3·î13Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï°ÊÍè¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÐÈÄ¸å¤Î²óÉü¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£