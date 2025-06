K-POP界を牽引するHYBEによる映画祭「HYBE CINE FEST IN ASIA」が、7月10日より全国の映画館で開催されることが発表された。BTSやSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER(TXT)、ENHYPENといった人気アーティストたちの貴重なコンサート映像に加え、10組のミュージックビデオ(MV)を楽しめる特別企画を含む全5作品が、週替わりで公開される。

この映画祭は、HYBE所属アーティストの魅力をスクリーンで堪能できる限定イベントで、韓国、日本、香港、シンガポール、マレーシア、台湾、タイ、インドネシア、インド、フィリピンのアジア10の国と地域で同時開催される。昨年11月には中南米11の国・地域、計486館で上映され、26万人超を動員した実績を持つ話題のフェスティバルが、ついに日本に上陸する。上映スケジュールは以下の通り。7月10日〜:TOMORROW X TOGETHER『ACT : SWEET MIRAGE』(2023年)7月18日〜:ENHYPEN『FATE』(2023年)7月25日〜:BTS『MAP OF THE SOUL ON:E』(2020年)8月1日〜:SEVENTEEN『BE THE SUN』(2022年)また、7月15日・22日・29日、8月5日の火曜の4日間限定で『HYBE CINEMA NORAEBANG』も上映。BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、ILLIT、KATSEYEら10組のアーティストによる代表曲MVを、発声可能な“応援上映”スタイルで楽しめる特別プログラムとなっており、アルファベット表記の字幕付きで歌詞の発音もサポートされる。前売券(ムビチケオンライン券)は、本日(6月12日)午前11時より発売開始。鑑賞料は2200円(当日券は2400円)。さらに、5作品から自由に選んで鑑賞できる「5回共通券」(1万円)も同時発売される。すべて税込。アーティストたちの熱気と感動を、劇場の大スクリーンと音響で追体験できるまたとない機会。「HYBE CINE FEST IN ASIA」で、再びあの感動をファン同士で分かち合おう。解禁されたポスタービジュアルは、星がきらめくソウルの夜を舞台に、BTSやSEVENTEEN、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOORらアーティストの名前が載った、青や赤、黄色の風船が束となり大きなギフト箱を力高く空に引き上げてゆく様が描かれている。各作品のポスターは、それぞれツアー当時のポスターがアレンジされたもの。そして「HYBE CINE FEST IN ASIA」で、コンサート映像や「HYBE CINEMA NORAEBANG - HYBE CINE FEST IN ASIA」に出演する10組のアーティストによるアーティスト写真も到着した。■「HYBE CINE FEST IN ASIA」作品情報★7月10日〜17日:『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE] - HYBE CINE FEST IN ASIA』(2023/78min/日本語字幕あり)MOAたちを熱狂させた2度目のワールドツアー。2023年3月にスタートしたこのツアーは、アメリカ、日本、東南アジアなど、世界各地のステージを駆け巡った。TOMORROW X TOGETHERが世界の舞台を席巻してきたエネルギー、創造性、そしてパフォーマンス!ファイナル公演の興奮と感動を今ふたたび、大画面で!★7月18日〜24日:『ENHYPEN WORLD TOUR [FATE] - HYBE CINE FEST IN ASIA』(2023/75min/日本語字幕あり)ENHYPENによる2度目のワールドツアーは、アジアや北米のスタジアムやアリーナで公演を行う大規模なもので、K-POPシーンにおける彼らの急成長を象徴するものだった。世界中が沸いた忘れられない夏の夜を映画館で。★7月25日〜31日:『BTS MAP OF THE SOUL ON:E - HYBE CINE FEST IN ASIA』(2020/77min/日本語字幕あり)前回のオンラインコンサートの8倍の規模で行われ、世界中のARMYをひとつにした唯一無二のオンラインコンサート。4つの巨大なステージで、アルバム「MAP OF THE SOUL : PERSONA」と「MAP OF THE SOUL : 7」の楽曲を披露した。BTSの比類なき壮大さと輝きを大画面で体感しよう。★8月1日〜7日:『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - HYBE CINE FEST IN ASIA』(2022/81min/日本語字幕あり)フルメンバーで挑み、東京ドームやフィリピンアリーナなど21都市29公演を制覇!映画館でもう一度ソウルでの衝撃を体験しよう。★7月15日・22日・29日・8月5日:特別上映『HYBE CINEMA NORAEBANG - HYBE CINE FEST IN ASIA』(80min/日本語字幕無し/韓国語と、韓国語の読みをアルファベットで表記した字幕入り)韓国のノレバン文化を映画館で体験!BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、ILLIT、KATSEYEによる代表曲の歌詞付きMV(ミュージックビデオ)を上映。発声OK!