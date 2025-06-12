１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．１５ドル（＋３．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４３．７ドル（＋０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６１６．６セント（－３７．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．２５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．００セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５０．５０セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．０９（＋３．７５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．１５ドル（＋３．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４３．７ドル（＋０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６１６．６セント（－３７．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．２５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．００セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５０．５０セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．０９（＋３．７５）
出所：MINKABU PRESS