「hit the nail on the head」の意味は？「nail」ってどういう意味！？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「的を射る」でした!

「hit the nail on the head」には「的を射る」という意味があります。

nailとは、“釘”を意味する英単語で、直訳すると「釘の頭を打つ」となります。

「You hit the nail on the head with your analysis.」

(あなたの分析は的を射ています。)

あなたはわかりましたか?

