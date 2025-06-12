¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÂÎ¸³·¿ÃÎ°éÅ¸¡É¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ç¤³¤Î²Æ³«ºÅ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ï7·î26Æü¡Á8·î24Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö·¯¤âÇî»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö·¯¤âÇî»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅ¸¡×¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤òÎ¹¤¹¤ë¡ÖÂÎÆâÃµ¸¡¡×
Æ±Å¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬"¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È"¡¢"¹Í¤¨¤ë¤³¤È"¡¢"³Ø¤Ö¤³¤È"¤Ë³Ú¤·¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢ÃÎÅªÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÃÎ°é·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¿ÍÂÎÌÏ·¿¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢"ÂÎ¤ÎÃæ¤ÎËÁ¸±"¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³Å¸¼¨¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤Í¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¤Î½ñ¤Êý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÀß¤±¤ë¡£
¤Þ¤Í¤·¤Æ³Ø¤Ö¿Ê²½¤ÎÉÔ»×µÄ¡Öµá°¦¥À¥ó¥¹¡×
¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤óÅ¸¼¨¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬"¹¥¤"¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤äÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤óÅ¸¼¨¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë"¥Ï¥Æ¥Ê"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿"¥Ï¥Æ¥Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹"¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£120¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Ï¤Æ¤Ê¥«¡¼¥É¡×¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
"¥Ï¥Æ¥Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹"¤Ë¤Ï¡¢"¥Ï¥Æ¥Ê"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤äÈ¯¸«¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤¹þ¤á¤ëµÏ¿¥Î¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¥·¡¼¥ë¡¢¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£
Çî»Î¤Á¤ã¤ó¥Î¡¼¥È
´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Î´ÛÆâ°ìÉô°û¿©Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«Í½Äê¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥³¥é¥Ü¤Ï¤Æ¤Ê¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄó¼¨¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡¢Âç¿Í ÅöÆü1,200±ß¡¢Á°Çä¤ê1,100±ß¡£¾®¿Í(¾®³ØÀ¸°Ê²¼) ÅöÆü1,000±ß¡¢Á°Çä¤ê900±ß¡£3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡£
¡Ö·¯¤âÇî»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅ¸¡×¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤òÎ¹¤¹¤ë¡ÖÂÎÆâÃµ¸¡¡×
Æ±Å¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬"¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È"¡¢"¹Í¤¨¤ë¤³¤È"¡¢"³Ø¤Ö¤³¤È"¤Ë³Ú¤·¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢ÃÎÅªÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÃÎ°é·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¿ÍÂÎÌÏ·¿¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢"ÂÎ¤ÎÃæ¤ÎËÁ¸±"¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³Å¸¼¨¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤Í¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¤Î½ñ¤Êý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÀß¤±¤ë¡£
¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤óÅ¸¼¨¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬"¹¥¤"¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤äÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤óÅ¸¼¨¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë"¥Ï¥Æ¥Ê"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿"¥Ï¥Æ¥Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹"¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£120¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Ï¤Æ¤Ê¥«¡¼¥É¡×¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
"¥Ï¥Æ¥Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹"¤Ë¤Ï¡¢"¥Ï¥Æ¥Ê"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤äÈ¯¸«¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤¹þ¤á¤ëµÏ¿¥Î¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¥·¡¼¥ë¡¢¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£
Çî»Î¤Á¤ã¤ó¥Î¡¼¥È
´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Î´ÛÆâ°ìÉô°û¿©Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«Í½Äê¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥³¥é¥Ü¤Ï¤Æ¤Ê¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄó¼¨¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡¢Âç¿Í ÅöÆü1,200±ß¡¢Á°Çä¤ê1,100±ß¡£¾®¿Í(¾®³ØÀ¸°Ê²¼) ÅöÆü1,000±ß¡¢Á°Çä¤ê900±ß¡£3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡£