TWICE ¥À¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¸¥Ë¥ç¥óW¼ç±é±Ç²è¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø¡ª8·î8ÆüÆüËÜ¸ø³«¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡Ù

来る8月8日に日本公開するTWICE・ダヒョンとジニョンのW主演映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』の本予告映像が解禁された。

【写真】ダヒョン&ジニョンの密着ツーショット

2002年の韓国を舞台に描かれたノスタルジック・ラブストーリー『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が、8月8日より日本全国で公開される。

原作はギデンズ・コーによる『あの頃、君を追いかけた』(2011年)。公開当時は台湾映画興行収入2位の成績を収め、青春映画の金字塔との呼び声も高い名作が、韓国ならではの空気感や設定を取り入れあらたな物語として誕生した。

主演は本作でファン待望のスクリーンデビューを果たした世界的ガールズグループTWICEのダヒョン。優等生のソナが初めて触れた恋心へのとまどいと喜びを、W主演で『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』など話題作への出演が続くジニョンとともに、眩しいほどにあふれる魅力で切なくも爽やかに好演する。

本予告映像でナレーションを担当するのは、『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』などでジニョンの吹替えを務める声優の新井良平だ。

「君は覚えていますか?あの夏の日々を」のナレーションから始まる通り、映像は主人公のジヌ(縁者ジニョン)目線で描かれる。勉強はそっちのけで友人たちとふざけ合うジヌや、「俺たち将来は何になるかな?」と未来への期待を抱くクラスメイトたちが、優等生でクラス中の憧れの存在・ソナ(縁者ダヒョン)のキュートな笑顔に見とれる姿など、青春の“今”を謳歌する微笑ましいシーンなども描かれる。

とある出来事から次第に特別な絆を深めていったはずのソナとジヌを映した映像後半では、ジヌが想いを告げると「あなたは何も分かっていない」(ソナ)、「俺みたいなガキが優等生にホレて悪かったよ!」(ジヌ)と両者口論する場面も。

さらに、成長したジヌがもう戻れない“あの頃”を語るナレーションと互いに想い見つめ合う2人の印象的なカットが続き、初恋の愛おしさを感じられる内容となっている。

本作をさらにエモーショナルなものにしてくれるのが、ダヒョン&ジニョンが担当する主題歌『You Are the Apple of My Eye』。歌唱だけでなく2人が自ら作詞・作曲も手掛けており、劇中のソナ、ジヌとしての切ない想いを歌詞に込め丁寧に歌い上げた。

人生でたった一度しか訪れない初恋の瞬間と、大人になるとともに変化していく2人の関係。予告に映る2人の姿は強烈なまでに眩しく、見る者に青春時代を追体験させてくれるような懐かしさが詰まった内容となっている。

また、新たな場面写真も一挙解禁された。

解禁となるのはソナのまぶしい笑顔や男友だちと過ごすジヌの青春カットをはじめ、バス停で待ち合わせる爽やかな表情のソナとジヌ、ベンチで俯き加減に向き合う2人など計5点。みずみずしい青春と2人の初恋がどのように描かれるのか、本作に期待が溢れるカットとなっている。

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

すべての瞬間が愛おしく毎日だった“あの頃”が、甘くほろ苦い思い出とともに懐かしくも鮮明に蘇る。『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』は8月8日より全国ロードショー予定だ。

© 2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

◇ジニョン プロフィール

1991年11月18日生まれ。本名チョン・ジニョン。2011年にボーイズグループB1A4のメンバーとしてデビューした。グループではリーダーとリードボーカルを担当。さらに、作詞・作曲はもちろん、編曲までこなす音楽プロデューサーの一面も。2016年に放送されたMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』では、自作曲『同じところで』を提供し話題になった。現在は、俳優としても精力的な活動を見せている。