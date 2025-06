8月8日より新宿ピカデリーほかにて全国公開される、TWICEのダヒョンとジニョンのW主演映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』の予告編と新場面写真が公開された。

参考:TWICE ダヒョン×ジニョン『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』8月8日公開へ 特報映像も

本作は、TWICEのダヒョンがクラス中の憧れの存在・ソナ役で映画初出演&初主演を果たしたラブストーリー。山田裕貴と齋藤飛鳥の共演で日本版リメイクも制作された台湾映画『あの頃、君を追いかけた』の韓国版リメイクとなる。『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』のジニョンがW主演を務める。

将来の夢もなく男友達と遊んでばかりいるジヌ(ジニョン)は、恋愛とは程遠い高校生活を謳歌していたが、とある出来事をきっかけに美しさと品格を兼ね備えたクラスの優等生・ソナ(ダヒョン)への想いに気づく。みんなの憧れの存在だったソナと少しずつ心を通わせ、青春の日々が色濃くなっていくジヌの毎日。大変だった受験生活を終え、やがて特別な絆を築き始めていた2人は、それぞれの大学生活とともに大人への階段を上り始める。

本作の主題歌がダヒョンとジニョンが自ら作詞・作曲も手がけ、歌唱も担当した楽曲「You Are the Apple of My Eye」に決定。2人は劇中のソナ、ジヌとしての切ない想いを歌詞に込め丁寧に歌い上げた。

映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』予告編 そんな主題歌も流れる予告編で、ナレーションを担当するのは『初恋は初めてなので』、『雲が描いた月明り』でもジニョンの吹き替えを務める声優の新井良平。「君は覚えていますか? あの夏の日々を」のナレーションから始まる予告映像は、主人公のジヌ目線で描かれ、勉強はそっちのけで友人たちとふざけ合うジヌや、「俺たち将来は何になるかな?」と未来への期待を抱くクラスメイトたちが、優等生でクラス中の憧れの存在・ソナのキュートな笑顔に見とれる姿など、青春の“今”を謳歌する微笑ましいシーンも映し出される。

とある出来事から次第に特別な絆を深めていったはずのソナとジヌだが、映像後半では、想いを告げるジヌに「あなたは何も分かっていない」「俺みたいなガキが優等生にホレて悪かったよ!」と口論になってしまう。さらに、成長したジヌがもう戻れない“あの頃”を語るナレーションと互いに想い見つめ合う2人の印象的なカットが続いていく。

あわせて、ソナのまぶしい笑顔や男友だちと過ごすジヌ、バス停で待ち合わせる爽やかな表情のソナとジヌ、ベンチで俯き加減に向き合う2人などを捉えた5点の場面写真も公開された。(文=リアルサウンド編集部)