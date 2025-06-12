²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢²°¾å¡Ö¥ë¡¼¥Õ¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£



²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Ö²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤ÏÄ¶¥¨¥ó¥¿¥á¥â¡¼¥ë¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÀìÌçÅ¹68Å¹ÊÞ¤òºþ¿·¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¥â¡¼¥ë¤Ø¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢²°¾å¤ËÌó5,600­Ö¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹¥¨¥ê¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£

¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Á´Êý¸þ¤Î·Ê´Ñ¤¬Å¸Ë¾¤Ç¤­¤ë¥Ç¥Ã¥­¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¹­¾ì¡×¤òºî¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(2025Ç¯½©³«¶ÈÍ½Äê)¡£

¡û¡ü¡Ö¥ë¡¼¥Õ¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î³µÍ×



¢£Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥­

ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡ÁÂç¤µ¤ó¶¶Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÁ´Êý¸þ¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¼ÇÀ¸¹­¾ì¤ä¶õ¤ò¶Ä¤²¤ë¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¡£·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤Ê¤É³Ú¤·¤¯Ë­¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£



¢£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¹­¾ì

Ãæ±û¤Î¹­¾ì¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÂÀ¸¡£¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈÎÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ÎºÅ¤·¤äPR¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¹­¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥ß¥Ë¥´¥ë¥Õ¡ÖCRAZY GOLF¡×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤ë(2025Ç¯½©¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê)¡£



¢£¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹

¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¹­¾ì¤«¤é¥Ç¥Ã¥­¤Ç·Ò¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤ò´Ö¶á¤ËÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£