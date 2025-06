BIGLOBEが、温泉ジャーナリストや温泉愛好家から熱い支持を集める温泉宿リストを公開!

今回は「美人のぬる湯」と「ただモノじゃないオールインクルーシブ宿」にフォーカスした内容で、温泉のプロが厳選した魅力的な宿が紹介されています☆

ビッグローブ『美人のぬる湯』『オールインクルーシブ宿』

発表日:2025年6月11日

「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」連動企画として、BIGLOBEが公開する温泉宿リスト第3弾が登場!

今回は、全国3600湯を巡ってきた温泉ジャーナリスト・植竹深雪さんが選ぶ「美人のぬる湯」6選と、BIGLOBE編集部と温泉賢人が厳選した「オールインクルーシブ宿」がラインナップ。

ぬるめの温泉で長時間ゆったりと浸かれる宿や、食事・アクティビティ込みで楽しめるラグジュアリーな宿など、目的別に温泉宿選びが楽しめます☆

美人のぬる湯

「ぬる湯」は熱すぎず冷たすぎず、肌への優しさと心地よさが魅力。

植竹深雪さんが紹介するのは、身体をゆったり包み込む泉質と、長湯にぴったりな心地よさを兼ね備えた6つの温泉宿です。

中でも徳島県・祖谷温泉の【和の宿 ホテル祖谷温泉】は、宿のケーブルカーで谷底まで降りると現れる露天風呂が名物で、鮮度の高い源泉かけ流しの湯をじっくり楽しめます。

【温泉賢人・植竹深雪さんプロフィール】

全国の温泉や伝統文化を次世代に伝える温泉ジャーナリスト。宿泊施設の再生支援や観光地との連携も行い、温泉文化の魅力を発信中。

https://travel.biglobe.ne.jp/onsen/award/016/kenjin/articles007.html

ただモノじゃない オールインクルーシブ宿

食事・飲み物・アクティビティをすべて料金に含んだ“オールインクルーシブ宿”の中から、サービスや体験内容で群を抜く宿を厳選☆

【THE KEY HIGHLAND NASU】(栃木県 那須温泉)では、森に囲まれた露天風呂やナイトプール、天体観測やサイクリングなど多彩なアクティビティを追加料金なしで体験可能。

【グランドメルキュール八ヶ岳リゾート&スパ】(山梨県 甲斐大泉温泉)は、地元食材のビュッフェやアルコールのフリーフロー、星空観賞会まで満喫できる高原の癒し空間です。

https://travel.biglobe.ne.jp/onsen/award/016/kenjin/articles008.html

このほかにも、美食ステイやペット同伴OKな宿まで幅広く紹介されています。

温泉旅をより深く楽しみたい方にとって、自分好みの宿を見つけられる貴重なガイドとなる「温泉賢人リスト」☆

次回は7月以降に新たな温泉賢人によるおすすめ宿が公開予定です。

BIGLOBE『美人のぬる湯』『オールインクルーシブ宿』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「美人のぬる湯」6選と「オールインクルーシブ宿」を厳選!BIGLOBE「温泉宿リスト」 appeared first on Dtimes.