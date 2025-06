2位:成城大学/52票

All About ニュース編集部は2025年5月15〜29日、全国10〜60代の男女188人を対象に「成成明学に関するアンケート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、私立大学群「成成明学」の中で最も知名度が高いと思う大学ランキングを紹介します!2位は「成城大学」でした。独自のリベラルアーツ教育や少人数制のゼミなど、学生の個性と可能性を丁寧に伸ばす教育方針が評価されました。また、東京都世田谷区の高級住宅地にキャンパスがあることもあり、「セレブの学校」というイメージが強いことでも知られています。

1位:明治学院大学/92票

回答者からは「成城という地名とともに、高級なイメージで知名度があるから」(50代女性/熊本県)、「金持ち大学のイメージが強いから」(20代男性/神奈川県)、「小田急に成城学園前駅があるので」(30代男性/神奈川県)などのコメントがありました。1位は「明治学院大学」でした。白金台に本キャンパスを構える明治学院大学は、キリスト教を建学の精神とする大学で、グローバル教育に力を入れています。多くの有名人を輩出していることでも有名で、多くの票が集まりました。回答者のコメントを見ると「中島健人さんを筆頭とした明るく学ぶ会なるものがあるから」(20代女性/富山県)、「全国的に名前が知られており、芸能人の出身校としてもたびたび話題になることが多いから」(30代男性/富山県)、「他の大学と比較して、テレビドラマや映画のロケ地として使われることが多く、一般の視聴者にも大学名やキャンパスのイメージが広まっていると考えられます」(50代女性/東京都)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)