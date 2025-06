osageが、本日配信リリースした新曲「いたい」のMVを公開した。 ◆osage 動画 新曲「いたい」は、山口ケンタ(Vo, G)の得意とする王道歌謡曲的なコード進行・メロディをベースにしつつ重厚なストリングスライン・ロックバンドとしての熱量感のあるサウンド感を共存させたラブソングだという。 MVは気鋭の演出家・岡本昌也(AOI biotope)が監督を務め、SNSで話題のダンサー・林祐衣が出演している。山口ケンタと相対する中で描かれる、感情表現・映像美を是非堪能してほしい。 https://youtu.be/PU0CGSfcQ0A ◾️新曲「いたい」 2025年6月12日(木)配信リリース配信:https://osage-sg.lnk.to/itai ◾️<osage LIVE TOUR 2025「アイワナビーナカヨシ」> 2025年10月18日(土)宮城県・仙台LIVE HOUSE enn2nd10月19日(日)栃木県・HEAVEN’S ROCK宇都宮VJ410月25日(土)兵庫県・神戸 太陽と虎10月26日(日)石川県・金沢vanvan V411月1日(土)大阪府・Music Club JANUS11月2日(日)福岡県・福岡CB11月8日(土)愛知県・名古屋SPADE BOX11月9日(日)岡山県・YEBISU YA PRO11月16日(日)北海道・札幌SPiCE11月22日(土)東京都・渋谷クラブクアトロチケット情報:https://eplus.jp/osage/ 関連リンク ◆osage オフィシャルサイト◆osage オフィシャルX◆osage オフィシャルInstagram◆osage オフィシャルYouTubeチャンネル◆osage オフィシャルTikTok

The post osage、新曲「いたい」MV公開 first appeared on BARKS.