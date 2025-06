日本の出版社は「21世紀の産業とは思えない」ほど後れを取っている…デジタルを使って紙を売る「欧米の超大手出版社」の取り組み

日本とは異なり、欧米の書籍市場は横ばいか微増で堅調に推移している。

いったい何が日本とは違うのか?

日本ではいつまで経っても動画と読書、ウェブやデジタルと紙の本を「対立」するものと位置付ける見方に留まっているが、欧米ではむしろ本の購買へつなげる手段として動画、ウェブサイト、デジタルツール活用に本気で取り組む流れが加速している。出版社のデータカンパニー化、「デジタルを使って紙を売る」施策が進んでいるのである。

ここでは超大手出版社Big5――Penguin Random House(PRH)、HarperCollins(ハーパーコリンズ)、Simon & Schuster(S&S)、アシェット Book Group(アシェット)、Macmillan Publishers(マクミラン)がマーケティングファネルのフェーズ(認知から関心、検討、購入、継続・拡散まで)ごとにどんな施策を行っているのかを整理してみよう。

日本の出版社とのあまりの違いに愕然とするはずだ。

認知(Awareness):BookTok,Bookstagramを取り込み、ジャンル別のコミュニティサイトを運営する

自社から出た本をいかにして知ってもらうのか? 大手出版社が従来から得意としてきたのは、映画化、ドラマ化に合わせた書店店頭での展開だ。近年のビッグ5に共通しているのはそれに加えてBookTokの盛り上がりの取り込み、BookTokerの育成、動画の活用である。

Sensor Tower社による広告費用追跡サービスPathmaticsを用いた推測によると、PRHは2022年度に140万ドルをTikTok広告に費やし、FacebookとInstagramに260万ドルを費やした。TikTok広告で再生回数を稼いで認知を取る手法はK-POPなど音楽業界では一般的だが、本でも積極的に行われているのである(”Inside Penguin Random House’s play to reach avid readers on TikTok’s BookTok”DIGIDAY,2022.9.22.)。

広告だけではない。PRHはTikTokで#BookTokを付けて投稿しているユーザーの動画から、書籍情報ページへ直接遷移できる機能を導入した。また、S&Sは社内にBookTok/Instagram向けのマイクロインフルエンサー活用の部署を設けている。

ハーパーコリンズのSF/ファンタジー部門であるHarperVoyagerや、S&Sは、複数のBookTokクリエイターを招待した合宿型イベント(「BookTokハウス」)を英国で開催し、次々に新刊書の紹介動画を作らせる企画を実施した(“Simon & Schuster UK is launching a TikTok hype house for books.”LiteraryHub.2023.6.5.)。11か国語250人のブックスタグラマーを集めて各国で同時に新刊を読むキャンペーンなど、多国籍展開し、新刊を複数の国で同時タイミングでブロックバスター販売できるビッグ5ならではの企画もある。

S&SはTikTokのCOOだったV Pappasを2023年に取締役として引き抜き、BookTokを強化。たとえば自社のインフルエンサープログラムを通じてソーシャルメディアで本を紹介したい意欲を持つ一般読者やBookTokerを大量にプールしている。そしてジャンルや作家ごとにマーケ部門が選んだインフルエンサーに早期の新刊の献本を行い、レビュー投稿や紹介を依頼。ただしインフルエンサーを「買う」のではなく、ファンが語りたくなるような景品付きハッシュタグキャンペーンや読了後に語り合えるフォーラム提供、特設サイトでのファンアート募集企画などを用意し、自発的に感想を共有・拡散したくなる環境を整えるにとどめている。

アシェット では2018年に刊行されたミア・シェリダンの小説「アーチャーズ・ボイス」がBookTokでバズり始めて週販20部から150部へと伸び、最終的には週5,000部超まで売上を伸ばした。これは放っておいて自然とそうなったわけではない。同社はTikTokでバズるとFacebookやInstagramで関連投稿や広告を積極的に投下して認知を拡大する体制を築いている。TikTokとFacebookではユーザー層が異なるが、あえて異なるプラットフォームにも「TikTokで話題」といった有料広告を掲載することで、他の場所ではその本について聞いたことがないかもしれない潜在的な読者層に本の認知を拡大し、関心を喚起することをめざしている(Jasmine Sheena”From series adaptations to BookTok, publishers have more ways than ever to market their biggest titles”MARKETING BREW.2024.11.14.)。

また、ビッグ5はいずれも自社や子会社によるジャンル別の情報サイト(オウンドメディア)、コミュニティを展開し、各種ソーシャルメディアやYouTube、Podcastなど動画、音声も含めた多様なチャネルを使ってリーチを図っている。それらのサイト上には長編小説やノンフィクションの試し読み、短編小説の掲載、業界ニュース、レビュー、評論、著者のエッセイやインタビューを掲載し、カバーデザインの投票企画など読者参加型の企画も実施している。代表的なものにハーパーコリンズのヤングアダルト(10代)読者向けのEpic Readsや、マクミランのSF/ファンタジー分野のサイトTor.comなどがある。

S&Sは自社制作のWeb動画シリーズとして「書店で$100を使って5分で選書」という「Bookstore Blitz」などを企画(“Simon & Schuster wants to be your favorite content creator”Fast Company.2025.3.27.)しているが、これは日本で言えば有隣堂のYouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」を想起してもらえばいいだろう。ノンフィクション系ではアシェット傘下のPublicAffairs(社会問題系のインプリント.子会社・レーベル)の「The Current」ではニュースやトレンドについて著者を招いたインタビュー動画、記事を定期配信している。これは時事ネタをきっかけにノンフィクション書籍へと読者を誘導する試みだ。

興味(Interest):マーケティングオートメーションとnewsletter、Podcast、コミュニティ

本や作家、自社の存在を知ってもらったあとで顧客との関係性を深めるフェーズ(ナーチャリング)に対しては、多くの企業がマーケティングオートメーション(MA)、CRM(CustomerRelationshipManagement.顧客関係管理)、メールマーケティングを強化している。

PRHは、記事やSNS投稿を通じて作品を知ったユーザーに対して会員登録を促し、たとえば自社サイト上で特定ジャンルの記事を読むと関連書籍の紹介メールを自動的に送るなど、300種類以上のキュレーションメール、購読者の行動・属性に応じて自動配信されるパーソナライズドメールを駆使して購読者100万人規模・総送信数4,200万通、業界平均を大きく上回る平均開封率32%を達成している(”Q&A with Consumer Marketing: Finding Ways to Welcome Consumers to the Habit of Reading”PenguinRandomHouse.019年11月)。

アシェットもMAツールによって各作品のサイト閲覧データやキャンペーン反応を一元管理し、興味を示した読者層へリターゲティング広告(特定の商品やサービスに興味を示したユーザーに対して再度広告を表示する手法)や関連作品の提案など適切なフォローアップを行っている。

また、Pan Macmillan(マクミランの英国法人)はサイト訪問やSNS反応などあらゆるデジタル接点から読者インサイト(顧客が意識していないようなニーズや動機、示唆)を収集・統合するCustomer Data Platform、Mapp Marketing Cloudを導入(“Pan Macmillan gains more readership insights to personalize the literary discovery experience”)。自社サイト上でも読者データのリアルタイム分析とコンテンツの個別最適化を行い、ウェブ上の閲覧履歴やメール開封状況から各ユーザーの興味を推定し、「あなたにオススメの本」を提示する。新刊発売時には、顧客データプラットフォームで蓄積した嗜好データに基づき、最適なターゲット層に自動で新刊案内メールを送り出す。また、どの作品に関心が集まっているかを把握してマーケティングに反映させている。

くわえて各社がnewsletterやPodcastを通じて継続的・中長期的に直接読者のデバイス、使用アプリにコンテンツを届ける施策も実施している。S&Sはベストセラー作家の新刊予約開始時にニュースレターで試し読みを配信し、予約者限定特典(特製グッズや追加エピローグPDFなど)を用意。ハーパーコリンズはYA向けのEpic Reads「Office Hours」では出版業界の裏側をYouTube配信しファンと交流し、「Book Club Girl Podcast」では読者からのメールを紹介するファン参加型コンテンツや、社内スタッフが最新の読書会向き作品を毎週紹介するなど、読書コミュニティ活性化のきっかけを提供している。

BtoCのみならず、ハーパーコリンズは司書や教育市場向けの発信も行い、業界内へ新刊情報の共有、店舗プロモーションの提案にも努めている。同社は米図書館向けブランド「Library Love Fest」を運営し、司書をコミュニティ化して直接対話をしながら自社本を選書してもらう活動をしている。司書が自社の熱心な推薦者となれば継続的な貸出(=読者への露出)や館内イベントの開催(=さらに多くの人への紹介)が期待できるからだ。

また、アシェットのInsider’s Clubなど会員制クラブ・コミュニティを設け、特定ジャンルのファンに向けて特別に新作を先行して読める機会を与え、発売前からレビューや口コミを蓄積するしくみも運用している。

関心(Desire)&検討(Consideration):ファンを巻き込んで発売前から「買うべき」という空気を暖め、CRMでフォロー

興味をさらに深め「欲しい」「読んでみたい」という積極的関心に高め、購買を検討する段階の施策は、昔からあるものでは以下のようなものがある。

たとえば公式サイトでは各書籍のページにあらすじ・試し読み・著者紹介・レビュー引用など豊富な情報を掲載し、読者が検討に必要な材料を一箇所で得られるようにする。

発売前から事前予約キャンペーンを展開して予約者限定の著者サイン本やイベント招待、未公開短編の提供など「逃すと手に入らない」特典を付与し、早期の購入意思決定につなげる。

あるいはB2Bでは書店向けに販促キット、早期注文割引を用意して小売店側が積極的に推したくなる環境を整え、書店員から顧客への推奨コメントを引き出す(出版社と書店で販売データを共有し、ある作品がオンラインで盛り上がると即増刷・追加配送する等の連携を強化している)。

また、人気小説シリーズ最新刊の発売タイミングには電子書籍で1巻無料キャンペーンを行うなど、日本のデジタルコミックで行われている施策は、欧米でも実施されている。

近年ではこれらにくわえてインフルエンサーや読者がソーシャルメディアやコミュニティサイトなどへ発信したくなる企画、作家やシリーズのファンが楽しみながらも競って投稿したくなるようなイベント、読者コンテスト、はたまた著者をライブ配信に招いてファンとのQ&Aセッションを実施。各社がソーシャルメディア上で読者からの「シリーズ未読でも楽しめますか?」等の声に担当者が直接回答するなど、検討者との接点を増やした。

S&Sなどは前述のインフルエンサー制度を活用し、TikTokのアフィリエイトプログラムへ参加。インフルエンサーが商品リンクを動画に貼って売れた場合に収益を得られるしくみがあることもアナウンスして発売前からAmazonや書誌情報兼レビュー投稿サービスGoodreads上に一定数のレビューを蓄積。それをさらにS&S自身が公式アカウントで拾って「#BookTokで話題!」といった投稿を行い、「これを買えば間違いない」という「社会的証明」を強調している。

また、PRHやマクミラン、S&Sは豊富なファーストパーティーデータや読者リサーチパネルを活用してパーソナライズ(個々人に合わせた最適化)施策を行い、「ターゲット読者ごとに最も響くメッセージ」を創出。たとえば特定シリーズに興味を示した読者には新刊の予告編映像や著名人からの推薦コメントを提示する、その著者の別シリーズや類似テーマの新刊情報を即座に表示するなど、読者の興味やステータスごとに購買意欲を刺激するレコメンド、コンテンツを個別に提供している。

さらにはサイト訪問やメール開封履歴から読者の検討状況をトラッキングし、サイトで特定の本の情報を閲覧したものの購入に至っていないユーザーには、MAのシナリオ機能を活用して後日「●●はいかがでしたか? NYTimes紙でも絶賛されています」といった「今買うべき理由」を伝えるフォローメールやクーポンを自動で配信し、購入を後押しする。

PRHは読者調査パネルを活かし、作品に対する読者の懸念点(価格設定やシリーズ未読ゆえの不安など)を事前に把握してマーケに反映。シリーズものでは前巻までのおさらい記事を用意したり、価格面では期間限定セール情報を訴求するなどして、購買を迷う理由を丁寧に潰す施策を取っている。さらにはAmazon上の自社作品ページにおいても中身検索機能で試し読みを充実化し、関連レコメンドに自社類似作品を表示されるよう最適なコンテンツが表示されるようチューニングしている。

購入(Purchase)、継続・拡散(Retention & Advocacy):買いやすくする導線づくり、語りたくなる場づくり

ビッグ5は自社サイトを通じた直接販売に力を入れる組と、自社以外のパートナー(書店など)による販売に力を入れる組に大きく言えば分かれている。とはいえ、ほぼどの会社も両方に取り組んでいる(マクミランだけは自社サイトでの販売をしていない)。また、TikTokからすぐ購買できるよう提携するなど「クリック数が増えるごとに購入意欲を削がれる」というECの特性を踏まえた対策に継続的に取り組んでいる点も共通している。

PRHなどデータをトラッキングしてCRM、MAに活かしている企業は、顧客による自社の各種サイトへのページ来訪、カートに入れて検討、購買に至るまでの流れの履歴を獲得。その人へのアプローチや、そうしたデータを分析し、ほかの顧客の購買促進に活かしている。

継続利用を促す施策としては、PRHではたとえば購入レシート提出と引き換えに12冊の本を購入するごとに無料の本を獲得できるポイントが付与されるとともに、月次ニュースレターや会員限定メールの登録が行われ、新刊や関連作品の案内、特典情報が提供される、というものがある(”Reader Rewards Program Grows Customer Acquisition & Data Capture For Penguin Random House”)。

さらにPRHは「読者のエバンジェリスト(伝道者)化」を掲げている。

・メール内にソーシャルメディアへのシェアボタンを設置し、友人への転送やSNS投稿キャンペーンへの参加を呼びかける

・シリーズのファンを集めたオンラインイベントを開催して彼らのSNS発信力を高めるサポートを行い、ファンが作成した紹介動画を公式が紹介する

といった施策を通じて読者との長期的な関係を構築。読者の熱意がほかの潜在的な読者へ波及するよう努める。PRH以外も、各社がInstagramやPodcast、ブッククラブで読者参加型企画を実施し、能動的なファンにバズるためのノウハウと特典(先行で読める、など)を提供して育成・活用している。

また、PRHは「Today's Top Books」というツールを通じてすべてのオンラインプラットフォームからPRHのタイトルの話題を検索して拾って集積・分析し、オンライン上で人気になっているタイトルをいつでも社内で共有できるようにすることで、TikTokなどで勝手に起こった自発的なバズ、PRH側から働きかけてファンを巻き込んでしかけたバズをともに拾い、話題がさらに大きくなり、購買につながるように即時対応している(https://digiday.com/marketing/inside-penguin-random-houses-play-to-reach-avid-readers-on-tiktoks-booktok/#:~:text=On%20Tuesday%2C%20the%20publishing%20giant,merely%20provide%20a%20book%20synopsis)。PRHはオンライン書店へのデータ提供を強化し、自社作品の在庫表示やおすすめタグ付けが的確に行われるよう取り組んでいる。「ほしい」と思っているときに買えなければ、気持ちはすぐにしぼんでしまうからだ。

S&Sは書店・図書館向けに著者の講演会ツアーを継続的に企画して「またS&Sの著者イベントを開きたい」と思ってもらえる関係性を構築している。書店員や司書から支持されれば、その作品や作家、S&S傘下のレーベルの本の露出が増えるからだ。

マクミランは自社サイトでは直接販売を行わない代わりに、Amazon・Barnes & Noble・Bookshop.org・Powell’sなど主要小売店へのリンク集を各書籍ページに表示している。とくにBookshop(インディー書店支援のEC)への導線を明示することで「地元書店から買いたい」「地元書店を応援したい」という読者ニーズも満たしている点が重要だ。

本は(とくに新刊、ベストセラーは)買って読むだけでなく、話題に参加することも含めて楽しむものである。

だからコミュニティが重要になる。PRHは読者コミュニティ「All Ways Black」をInstagram上に創設し、黒人作家・作品を愛するフォロワーが集まる場を提供。読者同士が作品について語り合い、新刊発売時にはメンバーが自主的に盛り上げ役となって口コミを拡散している。

マクミランは著者と読者の直接交流に力を入れ、ComicCon等の大規模イベントへの参加だけでなく、オンラインサイン会やQ&Aを頻繁に開催。地理的制約なくファンとの接点を増やした。著者と直接話せたファンは、その喜びをSNSで拡散する。

アシェットも「ミステリーファンの交流の場」Novel Suspectsを通じてメンバーはサイトから定期ニュースレターを受け取り、Insider’s Club会員には新刊ミステリーを提供。ヤングアダルト向けのNOVLコミュニティでもフォロワー限定ライブ配信やノベルティグッズのプレゼント企画を頻繁に行う。ベストセラーシリーズではスピンオフ短編を電子限定で出し、シリーズファンが次の刊行まで待つ間も関心をつなぎ止める。ファンは新作が出れば真っ先にレビューを書く。そしてBookTokで自社作品が注目され始めると、その話題を公式XやInstagramでも再共有している。

デジタルマーケティングを「認知」から「継続」まで全フェーズで使い倒して紙の本を売る

ビッグ5の施策をまとめよう。

冒頭でも述べたように、ビッグ5は動画と読書、ウェブやデジタルと紙の本を「対立」するものと位置付けるのではなく、本の購買へつなげる手段として動画、ウェブサイト、デジタルツール活用に積極的に取り組んでいる。

まず、ビッグ5はインフルエンサーの力を借りたり、10万ドル、100万ドル単位でTikTokをはじめとする動画、ソーシャルメディア広告へ費用を投じたりすることによって人々へ作品を認知させる。あるいは自然発生的なバズを即時に察知してさらに広めて販促につなげる体制を構築している。

くわえて、インフルエンサーほど「個」としては影響力は持たないけれども、感想やレビューの投稿「数」を通じて作品や作家の人気を可視化させるファンたちを巻き込んで盛り上がれる場所、積極的に発信したくなる後押しをするファンにうれしい施策を用意した。

本の存在を知らなければ、本を買いたいという気持ちは生じない。ビッグ5は本の需要を十分に喚起するために手間やお金を惜しんでいない。使える手段はすべて使い倒し、本屋に人々を送り込んでいる。

また、ソーシャルメディアではバズったものばかりが流れてきて「発信者が届けたい情報を確度高く届けることができない」というアルゴリズム優位の状況の欠点を補う手段として、定期的にコンテンツを顧客に届けて認知や関心を喚起するnewsletterやPodcastに力を入れている。

さらに個別の顧客の行動データを追跡・収集して「認知」「関心」「購買」のどのステータスにいそうなのかを推測して次のフェーズへと誘導するMA、メールマーケティングツールを導入し、ユーザーごとに最適化された細かいフォローを行う。

BtoBでも書店や図書館が重要なプロモーションの現場であるという認識のもと、出版社側が費用を払って積極的にアプローチしつづけている。

対して日本ではどうか。本の世界で、特定ジャンルについて販売部数を大きく左右するほど発信力の強いユーザー(とくにBookToker)が何十人も束になって存在しているとまでは言えない。同好の士が集まって盛り上がる場がXやFacebook上くらいにしかなく、その盛り上がりが公式に拾われて拡散されることもないジャンルもざらにある(遠因としては、公式から注目されることをよしとしない、またはむしろ目に入れないでほしいと思っていることすらある日本の同人文化、一部のファンカルチャーの独特さもあるかもしれないが)。出版社や書店がインフルエンサーやコミュニティを育成しようという働きかけも弱い。

べつにBookTokerでなくても有効な手段であれば何でもかまわないのだが、いずれにしても日本ではほとんどの本に対して、本が出る前も出たあとも、需要を喚起するためのプロモーションがまったく不十分である。情報、および読んだ人の熱が十分に伝わるような状態で、新刊を世に送り出すべきだろう。

出版社や書店が顧客と中長期的な関係作り、定期的なリテンションをしていく場としてのNewsletterへの取り組みも、ほとんどなされていない。出版社がPodcastをやることは増えてきたが、何のためにやっているのか目的や位置づけがあいまいで、マーケティングファネルのなかでやや浮いた存在になっている(前後の施策との連携が弱い)ケースも見られる。

日本ではMA、CRMはBtoBマーケティングでは当たり前に使われている一方、出版社で取り組んでいる事例を調べても東洋経済新報社やスターツ出版など数えるほどしか出てこない。MAやCRMの本を出している出版社ですら導入していないこともある。書店ではリアル書店、電子書店問わず一部で導入されているが、さらなる進化、広がりが期待される。

もちろん欧米でも先進的な取り組みを徹底できているのは一握りだ。やっていることがみな成功しているかといえばそんなことはない。とはいえ比べてしまうと、わが国の出版社は21世紀の産業とは思えない、悪い意味でのアナログぶりが目立つ。良い意味でのアナログな価値の提供、人間の手触り感、あたたかみの追求のほうでは、近年では本の即売会を行うイベントが多数開催されるようになっているが、そこで読者から生まれた関心やつながりをつなぎとめておくリテンションツールとしてNewsletterやCRMのしくみが用意されておらず、イベントの盛り上がりが単発の「点」に留まりがちだ。課題は多い。

だが、ここで紹介してきたように「お手本」はすでにある。やるべきことは明確だ。伸びしろしかないとも言える。

