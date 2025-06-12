¡Ú4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¡Ö¤¦¤Ã¤½¡Ä¡Ä¡×¸ª½Ð¤·T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿5ºÐ¡ÈË«¤áÅ·ºÍ¤Î»Ð¡É¤Î¶â¸À¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¸¤å¤ê¤¨👧🧒(@juliet_ikuji)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ª·»¤µ¤ó¤¬Âç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤å¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ª½Ð¤·T¥·¥ã¥Ä¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿5ºÐ¤Î¼¡½÷¤È¡¢¾®2¤Î»Ð¤Î²ñÏÃ¤òÅê¹Æ¡£»ÐËå¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²ñÏÃ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·»¤ä»Ð¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¸¤å¤ê¤¨👧🧒(@juliet_ikuji)¤µ¤ó¤Î5ºÐ¤Î¼¡½÷¤Ï¸ª½Ð¤·T¥·¥ã¥Ä¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¡¢¤¢¤ëÆü¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¥ª¥È¥Ê¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¡Ö¤É¤¦¡©¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¾®2¤Î»Ð¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¤È¡Ä¡©¤½¤Î¸å¤Î»ÐËå¤Î²ñÏÃ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡¢¤ÈÏÃ¤¹¼¡½÷¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤Á¤¬¤¨¤é¤ì¤ë¤è¡£1Ç¯À¸¤É¤³¤í¤«´°Á´¤Ë2Ç¯À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£¤¤Ã¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëËå¤Ë¡Ö2Ç¯À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ëå¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
5ºÐ¤Î¼¡½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡ª¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·»¤ä»Ð¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ª½Ð¤·T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼¡½÷5ºÐ¤¬»Ð¡Ê¾®2¡Ë¤Ë¡Ö¤É¤¦¡©¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤Æ¡¢»Ð¤¬¡Ö¤¦¤ó¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤Á¤¬¤¨¤é¤ì¤ë¤è¡£1Ç¯À¸¤É¤³¤í¤«´°Á´¤Ë2Ç¯À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤Æ¼¡½÷¤¬¡Ö¤¦¤Ã¤½¡Ä¡Ä2Ç¯À¸¡©¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡¢¤ÈÏÃ¤¹¼¡½÷¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤Á¤¬¤¨¤é¤ì¤ë¤è¡£1Ç¯À¸¤É¤³¤í¤«´°Á´¤Ë2Ç¯À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£¤¤Ã¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëËå¤Ë¡Ö2Ç¯À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ëå¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ñÏÃ¡ª¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í✨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ë¼¡½÷¤â¡¢Ëå¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨¡£»ÐËå¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²ñÏÃ¤Ë¶»¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë