【球宴第16回中間発表】オリックス・太田椋が40万票到達 セカンドと外野手はトップが独走状態
日本野球機構(NPB)は11日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第16回中間発表を行いました。
2塁手部門のオリックス・太田椋選手が前回から約1万3000票伸ばしパ・リーグ2人目の40万票に到達しました。
リーグトップは外野手部門の日本ハム・万波中正選手の約43万7000票、両選手とも2位に10万票以上差をつけ部門トップを独走しています。
ファン投票は22日まで可能となっており、7月1日にファン投票の最終結果が発表されます。
▽以下、各部門の上位選手(6月11日時点)
【先発投手】
1位 今井達也(西武)198,646票
2位 宮城大弥(オリックス)169,216票
3位 伊藤大海(日本ハム)125,115票
【中継投手】
1位 甲斐野央(西武)190,408票
2位 松本裕樹(ソフトバンク)171,340票
3位 古田島成龍(オリックス)130,429票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム)292,456票
2位 平良海馬(西武)231,832票
3位 A.マチャド(オリックス)165,934票
【捕手】
1位 若月健矢(オリックス)331,607票
2位 田宮裕涼(日本ハム)210,089票
3位 古賀悠斗(西武)71,747票
【一塁手】
1位 野村佑希(日本ハム)265,289票
2位 頓宮裕真(オリックス)249,090票
3位 N.ソト(ロッテ)105,367票
【二塁手】
1位 太田椋(オリックス)411,622票
2位 滝澤夏央(西武)119,509票
3位 牧原大成(ソフトバンク)106,753票
【三塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)324,689票
2位 廣岡大志(オリックス)161,536票
3位 村林一輝(楽天)135,381票
【遊撃手】
1位 宗山塁(楽天)282,136票
2位 紅林弘太郎(オリックス)265,177票
3位 水野達稀(日本ハム)143,818票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)437,020票
2位 西川龍馬(オリックス)277,541票
3位 渡部聖弥(西武)235,965票
4位 中川圭太(オリックス)186,883票
5位 西川愛也(西武)185,558票
1位 F.レイエス(日本ハム)386,625票
2位 森友哉(オリックス)194,041票
3位 中村晃(ソフトバンク)86,752票