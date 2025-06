Stray Kids「Parade」が主題歌に決定！映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』主題歌入り特別映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「メンバー皆、驚きました」(Stray Kidsバンチャン)

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)より、新キャスト5名が“カラダ探しのルール”を語る主題歌入り特別映像が解禁された。

前作に引き続き、主人公・明日香役を橋本環奈、高広役を眞栄田郷敦が演じることが特報映像とともに発表され、大きな話題を呼んだ本作。特報映像やビジュアルには顔の伏せられた高校生たちの姿も映っており、「演じるキャスト陣はいったい誰なのか?」とSNSで予想合戦が繰り広げられていたなか、今回ついにあらたな“カラダ探し”に挑む5名の新キャストが一挙に発表。「カラダ探しを終わらせたら、誰かが犠牲(いけにえ)になってしまう、という6つ目のルールがあった」ことが明かされる“主題歌入り特別映像”が解禁となった。

真夜中の遊園地を舞台にあらたな“カラダ探し”へと挑むことになる5人の高校生たち。明るいお調子者だが、自信がなく何事も無理だと諦めてしまう性格の一ノ瀬陸人(いちのせ りくと)役には、2024年、人気漫画を実写化した『【推しの子】』で主演を務めるなど、数々の話題作に出演する櫻井海音。

気が強く、男勝りな性格の陸人の幼なじみ・早川岬(はやかわ みさき)役を、ドラマ『御上先生』などに出演し、モデルとしても人気を集める安斉星来が務める。

同じく陸人のクラスメイトで親友でもある田辺大和(たなべ やまと)役には、ドラマ『マルモのおきて』で一躍国民的人気子役となり、近年はニュース番組のコメンテーターとしても活躍する鈴木福。

美人で明るく、いつもクラスの中心にいる木下有紗(きのした ありさ)役に、2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝など数々のタイトルを獲得、本作で俳優デビューを飾る本田真凜。

コミュニケーションが苦手で、他人と会話すらできない性格の鮫田航(さめだ わたる)役に、恋愛リアリティ番組『キミとオオカミくんには騙されない』や、2025年連続テレビ小説『おむすび』への出演でも話題を集め、本作で映画初出演を果たす吉田剛明が演じる。

若者世代を中心に人気を博し、今最も注目を集める若手俳優たちの豪華共演が実現した。

今回解禁された特別映像では、橋本環奈演じる明日香が「私のカラダを、探して…」と苦しげに語りかけるシーンから始まり、眞栄田郷敦や新キャストたちが“カラダ探し”の6つのルールをカメラを見つめながら無表情に語っていく。

「Rule1: 深夜12時から始まる」「Rule2:”赤い人”が現れる」「Rule3:カラダをすべて見つけなければいけない」といった前作のルールに加え、「Rule6:“カラダ探し”を終わらせたら、必ずひとりが消えてしまう」という誰かが犠牲(いけにえ)になるというルールが発覚し、今度の“カラダ探し”では、その過酷さがさらに増していることがうかがえる。

続いて「ごめん、きっともう戻れない」という明日香の意味深なセリフや遊園地に響く悲鳴とともに、キャストたちが次々と“赤い人”に襲われていく緊迫のシーンが展開され、前作を超えるスリルと恐怖、そしてあらたな衝撃を予感させる内容となっている。

■Stray Kids、初の映画主題歌に決定!メンバーから喜びのコメントも到着

本作の主題歌には、“スキズ”の愛称でも親しまれるStray Kidsの楽曲「Parade」が決定。

Stray Kidsはメンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手がけるなど、非凡な才能をもったグループとして大きな注目を集め、2023年、日本では『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、日本1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速でミリオンヒットを記録。2024年には、韓国で発売されたアルバム、SKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』で、「米ビルボード200」において、6作連続で1位を記録。6作のアルバムで連続して初登場1位を獲得したアーティストは前例がなく、全世界で史上初の快挙となった。同時に、2000年代に「ビルボード200」チャートで最も多く1位を獲得したグループにもなっている。

彼らの人気は日本・韓国のみにとどまらず、世界中で現象化しており、現在、全世界34の国・地域にて55公演に及ぶ“自身最大規模”のワールドツアーを開催中。アジアだけでなく、東南アジア、北米、南米、ヨーロッパの全世界を巡り、全世界220万人を動員し、 K-POP史上最多動員の記録を樹立する見通しだ。

そんなStray Kidsにとって映画主題歌を担当するのは本作が初ということで、リーダー・バンチャンからは「映画の主題歌を務めるのは初めてのことで、お話を聞いた時はメンバー皆、驚きました。少しだけ拝見させていただいた特報映像と、楽曲の雰囲気がピッタリだったので、映画の世界観をより彩ることができれば嬉しいです」と改めて喜び溢れるコメントも到着した。

主題歌「Parade」は、6月18日リリースの日本3rdミニアルバム『Hollow』に収められる最新ナンバーであり、彼らの真骨頂ともいえるヒップホップを基調としたエッジの効いたサウンドと圧倒的なビート感が特徴で、ノンストップで襲いかかる恐怖を描いた本作の“ループ型ホラー”という世界観とシンクロし、まさに心拍数を跳ね上げる一曲に仕上がっている。

この秋、日本中を再び抜け出せない恐怖の渦=ループに巻き込む“カラダ探し”。前作を圧倒的な恐怖とスケールで凌駕する、超刺激的ループ型ホラー『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日に公開となる。

メイン写真:(C)Sony Music Labels Inc.

映画情報

『カラダ探し THE LAST NIGHT』

9月5日(金)公開

出演:橋本環奈 眞栄田郷敦 櫻井海音 安斉星来 鈴木福 本田真凜 吉田剛明

原作(小説):ウェルザード(エブリスタ)

関連書籍(漫画):ウェルザード(原作)/村瀬克俊(漫画)(集英社/少年ジャンプ+)

監督:羽住英一郎

脚本:土城温美、原祐樹

主題歌:Stray Kids「Parade」

配給:ワーナー・ブラザース映画

(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

リリース情報

2025.06.11 ON SALE

Stray Kids

DIGITAL SINGLE「Hollow」

2025.06.18 ON SALE

Stray Kids

MINI ALBUM『Hollow』

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』作品サイト

https://wwws.warnerbros.co.jp/karadasagashijp/

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com