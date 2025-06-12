¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ°ìÅ¾¡Ä»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Î¸øÇ§¸«Á÷¤ê¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ê¤É»ö¼Â¾å¤ÎÀâÌÀµñÈÝÊ¸¸ÀÏ¢È¯¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï£±£±Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢²Æ¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ø¤ÎÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê£µ£°¡Ë¤Î¸øÇ§¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£Ê£¿ô¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Ï£µ·î¤Ë»³Èø»á¤Î¡Ö¸øÇ§ÆâÄê¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢»³Èø»á¤Î²áµî¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ËÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÍÊÎ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤ÐÅìµþÅÔµÄÁª¤ä»²±¡Áª¤Ê¤ÉÅÞÀª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ËÅö¤¿¤ê¡Ö¸øÇ§¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤º¡¢ÈæÎãÌ¾Êí¤Ë¤âÅÐºÜ¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³Èø»á¤Ï£±£°Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£¤¿¤À¡¢ÈÝÄêÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤°¤³¤È¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÀâÌÀµñÈÝÊ¸¸À¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡££²»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¼Áµ¿±þÅú¤Ç²áµî¤Îµ¿ÏÇ¤ò´°Á´À¶»»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¡¢»³Èø»á¤Î¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¸¢¼Ô¤äÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤«¤é¡¢½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤È¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï¡Ö£¹Æü¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤«¤é¸øÇ§¸«Á÷¤ê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»³Èø»á¤Ï£²£±Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤âÆ±ÅÞ¤«¤éÈæÎãÅìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±ÆÈ£±°Ì¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁªµóÁ°¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£