新浜レオンが6月11日、みずほPayPayドーム福岡にて行われた福岡ソフトバンクホークスvs読売ジャイアンツ戦のセレモニアルピッチを務めたほか、ライブパフォーマンスで選手にエールを送った。 新浜レオンは小・中・高と野球部に所属。千葉英和高校ではキャッチャーでキャプテンを務め、最高成績は千葉県大会ベスト4へ進出した実力者だ。そして、この日のセレモニアルピッチのキャッチャーを務めたのは、千葉英和高校時代にバッテリーを組んでいた同級生の重田倫明氏。重田氏は2019年にピッチャーで福岡ソフトバンクホークスに入団し、現在ファーム広報を務めている。高校卒業後、新浜レオンは歌手、重田氏はプロ野球と、それぞれの場で活躍しているが再会は10年ぶりであり、夢の共演となった。 背番号“NIIHAMA 000 (れおん)”のソフトバンクの特注ユニホームを着用した新浜レオンは、高校時代の愛用キャッチャーミットを重田氏に託した。高校時代は新浜が捕手、重田氏がピッチャーだったが、この日はポジションを逆にした形だ。 「いいから全力で来い!」と重田氏に声を掛けられた新浜はマウンドへ。投球は121kmを記録した。これまで自身が務めた過去3回の始球式やセレモニアルピッチの中で最速記録を出し、会場を沸かせた。 なお、ライブパフォーマンスでは、アニメ『名探偵コナン』のエンディングテーマ「Fun! Fun! Fun!」を披露した。サビで腕を上下に振る”WAKIWAKIダンス”で会場全体が一体に。また、歌唱途中から重田氏をグラウンドに招き入れ一緒に”WAKIWAKIダンス”を踊るなど球場が“盛り上がレオン”。 「Fun! Fun! Fun!」は、オリコン演歌・歌謡チャート1位(総合2位)を記録。現在は、リリース以来オリコン演歌・歌謡チャート8週連続TOP5入りを記録。新浜レオンオフィシャルTikTokでは番組などで共演した方々と“WAKI WAKIダンス”をコラボした動画がアップされている。 ■<新浜レオンファーストコンサートツアー 〜全てあげよう〜>4月26日(土) 北海道・共済ホール開場17:00 / 開演17:305月03日(土) 大阪・松下IMPホール開場15:30 / 開演16:005月04日(日) 福岡・パピヨン24 ガスホール開場15:30 / 開演16:005月06日(火/祝) 広島・JMSアステールプラザ 中ホール開場15:30 / 開演16:005月17日(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場開場17:30 / 開演18:006月22日(日) 愛知・中電ホール開場15:30 / 開演16:006月29日(日) 宮城・仙台銀行ホール イズミティ 21 小ホール開場15:30 / 開演16:007月27日(日) 東京・きゅりあん 大ホール開場15:30 / 開演16:00●追加公演7月05日(土) 千葉・成田国際文化会館open15:30 / start16:00▶チケット一般販売:6月14日(土)10:00 関連リンク ◆新浜レオン オフィシャルサイト◆新浜レオン オフィシャルTwitter◆新浜レオン オフィシャルInstagram◆新浜レオン オフィシャルTikTok◆新浜レオン オフィシャルYouTubeチャンネル

