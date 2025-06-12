¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ËËÌ»³¹¨¸÷¤é¤¬·èÄê¡ª¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö´äÅÄ·¯¤È¤â½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ½é²óÊüÁ÷Æü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¥·¥êー¥º¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡¢¡ÈÄË²÷¡ß°åÎÅ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¥É¥é¥Þ¡£
°åÎÅ²á¸í¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«»¦¤·¤¿Éã¤Î»à¤Î¿¿Áê¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¶âÀ®¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡£¤½¤ó¤ÊÌÄÌÚ¤¬Á±¤Ê¤Î¤«°¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤ÎËÜÀ¤òÄÏ¤ß¤«¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÌëÄ¹°¡µ¨¤ò¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°±ºµ®Âç¡¢À®³¤Íþ»Ò¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡¢ÎÓÂÙÊ¸¡¢ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¢¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡£
»°±ºµ®Âç¤ÏÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡È¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É¼ÒÄ¹¤ÎÀÐ¾åÆ»ÆÁ¤ò¡¢À®³¤Íþ»Ò¤ÏÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ëËÌ¸«¤Þ¤â¤ê¤ò¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¤ÏÌÄÌÚ¤Î¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¿Í»öÁíÌ³²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°Í²¬·ò¤ò¡¢ÎÓÂÙÊ¸¤ÏÌÄÌÚ¤ÎÉã¤Ç¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤ÎÌÄÌÚ¾À®¤ò¡¢ÄÚÁÒÍ³¹¬¤Ï¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤ÎÁÒ»ý±É¼£¤ò¡¢¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤Ï¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤ÎÌÖÌî·Ê¿Î¤ò¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤Ï¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÉÂ±¡Ä¹¤Ç¤¢¤ëÅ·Æ¸¿¿ÊÝ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÄÌÚ¤¬¡È°å»Õ¤ËÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¡¢ÉÂ±¡¤ËÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¡É¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÃÍÃÊ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¼êÇÛ½ñ¡É¤¬¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÄÌÚ¤¬ÄÉ¤¦¡ÈÉã¤Î»à¤Î¿¿Áê¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È±£¤µ¤ì¤¿°åÎÅ²á¸í¡É¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢7·î6Æü22»þ30Ê¬¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¤Ï¡ØDOCTOR PRICE¡ÙÀìÍÑ¥Úー¥¸¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢³Æ¼ïÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDOCTOR PRICE¡Ù
07/06¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË22:30～
¢¨³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êTVerÇÛ¿®¤¢¤ê
½Ð±é¡§´äÅÄ¹äÅµ¡¡¼¬ÅÄºÌ¼î¡¡»°±ºµ®Âç¡¡À®³¤Íþ»Ò¡¡/¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¡¡¡¦¡¡ÎÓÂÙÊ¸¡¡ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¡/¡¡¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò
µÓËÜ¡§¾®Ê÷ÍµÇ·¡¡ËÜÅÄÎ´Ï¯
±é½Ð¡§»³ËÜÂçÊå¡¡ÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·
¸¶ºî¡§µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¡ºî²è¡§ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
(C)ytv
(C)µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¦ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡¿ÁÐÍÕ¼Ò
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/
TVerÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5