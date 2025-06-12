※経済指標

【米国】

消費者物価指数（CPI）（5月）21:30

結果 0.1%

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

結果 2.4%

予想 2.4% 前回 2.3%（前年比)

結果 0.1%

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 2.8%

予想 2.9% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



【カナダ】

住宅建設許可（4月）21:30

結果 -6.6%

予想 1.9% 前回 -5.3%（-4.1%から修正）（前月比)



※発言・ニュース

＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.421％（WI：4.428％）

応札倍率 2.52倍（前回：2.60倍）



＊トランプ大統領

・中国とのディールが成立した。

・合意は習氏と私の最終承認次第。

・米国の関税率は５５％、中国は１０％になる。



＊バンス副大統領

・ＦＲＢが利下げを拒否するのは金融上の過失。



＊ベッセント財務長官

・中国が合意を順守すれば、中国とのバランスを取り戻すことは可能。

・トランプ大統領のおかげでインフレは大幅な改善。

・物価上昇の鈍化をトランプ大統領の政策の成果と評価。

・２０２５年会計年度予算の赤字は６．５－６．７％になると予測。

・バイデン政権の予算暴走でわれわれは苦しんでいる。

・ＣＰＩはまたも素晴らしいインフレ数値を示した。

・２４時間のウィンドウは債券市場を見る上で不適切な方法。

・１０年債利回りは今年低下。

・今年の利回りはドイツ、日本が上昇、米国は低下。

・税制法案が米国の債務を増大させるかはまだ不明。

・税制法案がすべての人に恩恵をもたらすかは現時点で不明。

・債務のＸデーは変動する目標。

・Ｘデーは夏の中頃から後半にかけてと見ている。

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