ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果 0.1%
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
結果 2.4%
予想 2.4% 前回 2.3%（前年比)
結果 0.1%
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果 2.8%
予想 2.9% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
結果 -6.6%
予想 1.9% 前回 -5.3%（-4.1%から修正）（前月比)
※発言・ニュース
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り 4.421％（WI：4.428％）
応札倍率 2.52倍（前回：2.60倍）
＊トランプ大統領
・中国とのディールが成立した。
・合意は習氏と私の最終承認次第。
・米国の関税率は５５％、中国は１０％になる。
＊バンス副大統領
・ＦＲＢが利下げを拒否するのは金融上の過失。
＊ベッセント財務長官
・中国が合意を順守すれば、中国とのバランスを取り戻すことは可能。
・トランプ大統領のおかげでインフレは大幅な改善。
・物価上昇の鈍化をトランプ大統領の政策の成果と評価。
・２０２５年会計年度予算の赤字は６．５－６．７％になると予測。
・バイデン政権の予算暴走でわれわれは苦しんでいる。
・ＣＰＩはまたも素晴らしいインフレ数値を示した。
・２４時間のウィンドウは債券市場を見る上で不適切な方法。
・１０年債利回りは今年低下。
・今年の利回りはドイツ、日本が上昇、米国は低下。
・税制法案が米国の債務を増大させるかはまだ不明。
・税制法案がすべての人に恩恵をもたらすかは現時点で不明。
・債務のＸデーは変動する目標。
・Ｘデーは夏の中頃から後半にかけてと見ている。
【米国】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果 0.1%
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
結果 2.4%
予想 2.4% 前回 2.3%（前年比)
結果 0.1%
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果 2.8%
予想 2.9% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
結果 -6.6%
予想 1.9% 前回 -5.3%（-4.1%から修正）（前月比)
※発言・ニュース
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り 4.421％（WI：4.428％）
応札倍率 2.52倍（前回：2.60倍）
＊トランプ大統領
・中国とのディールが成立した。
・合意は習氏と私の最終承認次第。
・米国の関税率は５５％、中国は１０％になる。
＊バンス副大統領
・ＦＲＢが利下げを拒否するのは金融上の過失。
＊ベッセント財務長官
・中国が合意を順守すれば、中国とのバランスを取り戻すことは可能。
・トランプ大統領のおかげでインフレは大幅な改善。
・物価上昇の鈍化をトランプ大統領の政策の成果と評価。
・２０２５年会計年度予算の赤字は６．５－６．７％になると予測。
・バイデン政権の予算暴走でわれわれは苦しんでいる。
・ＣＰＩはまたも素晴らしいインフレ数値を示した。
・２４時間のウィンドウは債券市場を見る上で不適切な方法。
・１０年債利回りは今年低下。
・今年の利回りはドイツ、日本が上昇、米国は低下。
・税制法案が米国の債務を増大させるかはまだ不明。
・税制法案がすべての人に恩恵をもたらすかは現時点で不明。
・債務のＸデーは変動する目標。
・Ｘデーは夏の中頃から後半にかけてと見ている。