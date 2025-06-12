¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö1¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¡×Íè½µ¤ÎFOMCÁ°¤ËFRB¤Ë¤Þ¤¿°µÎÏ¡¡¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¿¤Ó¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò1¡ó°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬2.4¡ó¤È»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤À¡£FRB¤Ï1¡ó¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ì¤Ð¡ÖºÄÌ³¤ÎÍøÂ©¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¡ª¡×¤È¤â½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
FRB¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¡¢1²ó¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï0.25¡ó¤Î°ú¤²¼¤²¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤Î4²óÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¶Ë¤á¤ÆÂçÉý¤ÊÍø²¼¤²¤òÇ÷¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£FRB¤ÏÍè½µ¡¢17Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ç¤ÏFRB¤Ïº£·î¤Î²ñ¹ç¤ÇÍø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
Ä¹Ìî,
²£ÉÍ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç,
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö,
¥Í¥¸