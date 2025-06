【「Stellar Blade」(ステラーブレイド)PC版】 6月12日 発売 価格:7,980円 CEROレーティング:D(17才以上対象)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、アクションゲーム「Stellar Blade」(ステラーブレイド)のPC(Steam/Epic Games)版を本日6月12日に発売する。価格は7,980円。

「ステラーブレイド」は「勝利の女神:NIKKE」などで知られる、韓国のSHIFT UPが手掛けたアクションゲーム。2024年にプレイステーション 5版が発売され、今回PC向けに最適化され登場する。

本作では、荒廃した世界を舞台に人類の存亡をかけた戦いが繰り広げられる。地球が荒廃した真相を解き明かしながら、激しい戦闘と複雑に絡み合った物語を体験できる。

PC版では複数の新機能に対応する。また「勝利の女神:NIKKE」とのコラボDLCも同時配信される。本コンテンツはPS5版でも配信される。

PC版の特長を紹介

NVIDIA DLSS 4およびAMD FSR 3のアップスケーリングとフレームレートの解除に対応

【『Stellar Blade』- PC版フィーチャートレーラー】

NVIDIA DLSS 4による解像度スケーリングとフレーム生成、NVIDIA DLAAによる画像強化、NVIDIA Reflexによる遅延軽減機能に対応。AMD FSR 3にも対応している(※1)。フレームレートの上限を解放することで、PCの性能を最大限に引き出すことも可能となっている。

(※1)対応するグラフィックスカードが必要。

ワイド解像度と高解像度テクスチャに対応

PC版では、21:9のウルトラワイドおよび32:9のスーパーウルトラワイド解像度に対応しているほか、5:4から32:9までの幅広いアスペクト比も利用できる(※2)。背景に高解像度テクスチャが使用されていることで、アートワークの美しさがさらに広がり、イヴの旅路がより鮮明になる。設定から4Kテクスチャのオプションを確認してほしい。

(※2)対応するディスプレイおよびグラフィックスカードが必要。

DualSense ワイヤレスコントローラーとユーザーキーカスタマイズに対応

迷路のような下水道の闇からの必死の脱出、ハイパーチューブでの激しい死闘など、PC版では、DualSense ワイヤレスコントローラーによるハプティックフィードバックとアダプティブトリガー機能(※3)を活用することで、これらの瞬間をよりリアルに体感できる。またゲームパッド、キーボード、マウスすべてで、ユーザーキーの完全カスタマイズが可能になっている。

(※3)DualSense ワイヤレスコントローラーのすべての機能を使用するには、有線接続が必要。

※画像は英語版

※画像は英語版

最小動作環境および推奨動作環境

「コンプリートエディション」も同時発売

ゲーム本編に加えて同時配信されるコラボDLCを収録したコンプリートエディションも発売される。価格は9,980円。

【Stellar Blade コンプリートエディション 内容】

・「Stellar Blade」ゲーム本編

・プラネットダイブスーツ(隊長)(イヴ用)

・フラッフィーベアパック(ドローン用)

・ボーナスコンテンツ

スターゲイザースーツ(イヴ用)

ハーフリムグラス(イヴ用)

クアドロプルスクエアイヤリング(イヴ用)

スターゲイザーコート(リリー用)

スターゲイザーウェア(アダム用)

スターゲイザーパック(ドローン用)

2,000 SP EXP

5,000ゴールド(ゲーム内通貨)

・「Stellar Blade」ツイン拡張パック

Stellar Blade × NieR:Automata

Stellar Blade × 勝利の女神:NIKKE

・SHIFT UPの基本プレイ無料モバイルゲーム「勝利の女神:NIKKE」で、期間限定「Stellar Blade」コスチュームと交換できるコスチュームCDKEY

(CD-KEYの発行期限は2025年12月11日12時[日本時間])

(C) 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.