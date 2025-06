【「麦香るふたり」コミックス1巻】 6月12日ごろ 発売 価格:770円

小学館は、マンガ「麦香るふたり」のコミックス第1巻を6月12日ごろ発売する。価格は

本作は、「ないしょの京子姉さん」でも知られる葛西尚氏のグルメマンガ作品。マンガアプリ&WEBサイト「サンデーうぇぶり」にて連載。1月に連載が開始され、今回コミックス第1巻が発売となる。

本作では栃木を舞台に、「ブーランジェリーマロニエ」というパン屋を継続させようと、亡きオーナーに代わり、彼の孫・ヒューゴと元弟子・澄野が二人三脚でパン作りに奮闘するヒューマンドラマが展開していく。コミックスの帯には、パン好き芸能人として知られる木南晴夏さんからのコメントが掲載される。

コミックス第1巻の発売を記念して、舞台となっている栃木県にゆかりの深いお笑い芸人U字工事さんとのスペシャル対談を実施。パンとローカル愛にあふれた対談を余すところなく「サンデーうぇぶり」にて特別掲載される。

□サンデーうぇぶり「麦香るふたり」のページ

【「麦香るふたり」 あらすじ】

亡き祖父・アダンの残したパン屋を再開するため、ひとり奮闘していた孫のヒューゴ。しかし、彼はパン作りが苦手だった。そんな中、お店にアダンの元弟子である澄野端之がやって来る。ヒューゴはお店が再開できるなら、とちょっぴり苦手な澄野を頼ることにしたが、聞けば澄野は3年もパンを作っていないーー!? 途方に暮れるヒューゴだったが……さて、澄野の作るパンの味は? 「ないしょの京子姉さん」の葛西尚が送る、パン香る森のヒューマンドラマ!

