【「舞妓さんちのまかないさん」30巻】 6月12日 発売 価格:770円

小学館は、マンガ「舞妓さんちのまかないさん」の30巻を6月12日に発売する。価格は770円。

本作は京都・花街の舞台裏と舞妓さんの日常を描いた作品。2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。

30巻は最終巻となり、「黒髪」のお稽古に励むすみれ、料理人としての覚悟を問われる健太、2人を照らす“まかないさん”のキヨの姿が描かれている。

【「舞妓さんちのまかないさん」30巻あらすじ】

台所から綴る花街と舞妓さんの日常譚、完結

京都のど真ん中、花街にある屋形でまかないさんとして暮らす少女キヨを主人公に、華やかな花街の舞台裏、普通の日のごはんを通して、温かな人間模様が描かれるお台所物語。

季節はめぐり、キヨとすみれ、健太にとって幾度めかの春が来ます。「黒髪」のお稽古に励むすみれ、料理人としての覚悟を問われる健太。そんな二人を照らし続ける、まかないさんのキヨ。変わるもの、変わらないものあれど、進みゆく京都の物語。お台所から綴る花街と舞妓さんの日常譚、万感の最終巻です。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.