【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」3巻】 6月12日 発売 価格:770円

小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の3巻を6月12日に発売する。価格は770円。

本作はお互いに“下心”を抱く高校生、池沢くんと江口さんを主人公とした純愛ラブコメ。累計発行部数は10万部を突破している。

3巻では図書室やファミレス、ビデオ通話、そして江口さんの家で心とカラダの距離を縮めていく様子が描かれている。

【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」3巻あらすじ】

早くも10万部突破!新・お隣さんラブコメ

お互いのことを「そういう目」で見ている池沢くんと江口さん。

図書室で、ファミレスで、ビデオ通話で……

そしてなんと!江口さんのお家にて二人きりで……

心とカラダの距離が一気に縮まる!!

チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り……

互いに興味津々な2人の「下心」から始まる純愛ラブコメ!

展開が急加速する必読巻です!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.