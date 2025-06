【「小林さんちのメイドラゴン」17巻】 6月12日 発売 価格:726円

【拡大画像へ】

双葉社は、マンガ「小林さんちのメイドラゴン」の17巻を6月12日に発売する。価格は726円。

本作はクール教信者氏が「漫画アクション」と「webアクション」で連載している作品。6月27日には映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」が公開される予定となっている。

【映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」本予告】

17巻では力の儀が終わり、お疲れ気味の小林さんがなぜかメイドになってトールにご奉仕する展開が描かれる。

また同日には、「小林さんちのメイドラゴン 公式アンソロジー All Stars!」の2巻も発売される。

【「小林さんちのメイドラゴン」17巻あらすじ】

力の儀が終わりお疲れ気味の小林さんがなぜかメイドになってトールにご奉仕……? 一方、力の儀の際、大切な人を人質にとられた3人も何やらいつもと様子が違う。カンナは才川に過剰にベタベタするし、イルルは魔法でタケを赤ちゃんに……。そしてアーザードはジョージーに解雇通告!? 相手を思う心がそれぞれの形で表現され、人とドラゴンの結びつきをより強くする17巻!

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved