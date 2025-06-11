¡ØANN¡Ù¿åÍËSW¡¡JO1Çò´ä¹Í°Æ¡Ö°Ê¿´ÅÁ¿´¥²¡¼¥à¡×¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ß¶âÀî¼ÓÌí¡õÂç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡¢º´µ×´ÖP¡ß¤Ò¤È¤ê¡õµÜÌî
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤Ï9Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¡¢³ÆÈÖÁÈ¤ÇÆÃÊÌ´ë²è¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ò³«ºÅ¡£¿¼Ìë¤ÎÂåÉ½ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£²ó¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ã´Åö
¡¡¡ØJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¡Ê¿¼0¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ORANGE RANGE¤ÎHIROKI¡¢RYO¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢Çò´äÎÜÉ±¹Í°Æ¤Î´ë²è¡ÖÇ¾Æâ¥Ô¥Ã¥¿¥ê°Ê¿´ÅÁ¿´¥²¡¼¥à¡×¤â¹Ô¤¦¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¤Ç²»À¼À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¿¼1¡§00¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¶âÀî¼ÓÌí¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤ÎÂç±Û¤Ò¤Ê¤Î¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡«¡Á¡Á¡Á¡ªÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¤Æ¤§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡Ê¿¼3¡§00¡Ë¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢µÜÌî¿¿¼é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢Netflix¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥¹¥¥¹¥²¡¼¥à ¤¤¤¤¥¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥É¥é¥Þ¡×¤Î»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê·î¡Á¶â¤Ï17LIVE¤ÇÆ°²è¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£²ó¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ã´Åö
¡¡¡ØJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¡Ê¿¼0¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ORANGE RANGE¤ÎHIROKI¡¢RYO¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢Çò´äÎÜÉ±¹Í°Æ¤Î´ë²è¡ÖÇ¾Æâ¥Ô¥Ã¥¿¥ê°Ê¿´ÅÁ¿´¥²¡¼¥à¡×¤â¹Ô¤¦¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¤Ç²»À¼À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡Ê¿¼3¡§00¡Ë¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢µÜÌî¿¿¼é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢Netflix¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥¹¥¥¹¥²¡¼¥à ¤¤¤¤¥¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥É¥é¥Þ¡×¤Î»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê·î¡Á¶â¤Ï17LIVE¤ÇÆ°²è¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£