£Ê£±¿À¸Í¡¡ÍèÆü¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥ó¤ËµÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼ê±þ¤¨¡Ö½½Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¹âÀºÅÙ¥¯¥í¥¹¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¡¦£²²óÀï¡¢¿À¸Í£´¡Ý£±¹âÃÎ¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤¬½éÀï¤È¤Ê¤ë£²²óÀï¤ò£´ÆÀÅÀ¤Î´°¾¡·à¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¡¢Å·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤ò´üÂÔ¤·¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¡££µ·î£³£±Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡¦ÇðÀï¤«¤éÀèÈ¯¤ò£¹¿ÍÆþ¤ì¤«¤¨¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î£Í£Æ¥°¥¹¥¿¥Ü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥ó¤¬ÍèÆü¸å½é¤á¤ÆÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Á°È¾£±£°Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤¦¹âÀºÅÙ¤Î¥¯¥í¥¹¤òÊü¤Á¡¢Âç¤¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´°÷ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â½ù¡¹¤ËÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸µ¡¹µ»½Ñ¤ä±¿Æ°ÎÌ¤Ï¤¢¤ëÁª¼ê¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤¤²Æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½½Ê¬¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥ó¤ò¹âÉ¾²Á¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥ó¼«¿È¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Á¤È°ã¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òËèÆü¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¿À¸Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¡¢Å·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÍê¤â¤·¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£