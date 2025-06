沖縄出身のシンガーソングライター安次嶺希和子(あしみね きわこ)が新曲「Circus lion」をリリースした。 「Circus lion」は、旧友であるHariが初めて作詞作曲を手がけた楽曲で、安次嶺希和子が自身の身体感覚や精神性、感情を重ねて再構築したコラボレーション作品だという。約半年ぶりとなる新曲だが、和楽器やブレス音、さらには静寂までも取り込み、壮大で迫力のあるサウンドが特徴だ。大地を想起させるような力強さのなかに、繊細な情感も感じられる作品となっている。 ミュージックビデオは故郷・沖縄で撮影されたもので、大石林山では“気高く、慈愛と直感をまとった存在としてのわたし”を、福州園では“赦しきれない影の感情を抱えたまま、なお生きている今のわたし”を表現したという。映像内に登場する「人間集合体(Hari)」は、安次嶺自身を含めた人間の内面や存在の複雑さを象徴しており、光と影、強さと揺らぎの間で心を抱えながら生きる姿を描き出している。 ◆ ◆ ◆ 「もう安心して、あなたの美はわたしが守る。」 “あなたがあなたである事瓩海修美しさの始まりであり、それは同時に自分の中にある赦しきれずにいる影を引き受け、幻影であり理想だった自分との別れの時でもある。 「Circus Lion」は、その始まりと終わりのあわいで恐れている私たちの心中で絶えること無く燃え続ける灯心のような存在となれるようにと願いを込めて制作しました。 安次嶺希和子 ◆ ◆ ◆ これまでも作詞・作曲・編曲を自身で行い、2nd EP『抱擁』収録曲「浮遊」がAmazon Music「BREAKTHROUGH JAPAN」のカバーに選ばれるなど、注目を集めてきた安次嶺希和子だが、20204年度には<りんご音楽祭>にも出演し、着実に活動の幅を広げている状況だ。 安次嶺希和子「Circus lion」 2025年6月11日(水)リリース配信:https://linkco.re/8xuaX8CN YouTube:https://www.youtube.com/@KiwakoAshimineX: https://twitter.com/Kurara_ Instagram:https://www.instagram.com/__kuraragram/

