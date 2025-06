DEZERTが本日6月10日にニューアルバム『yourself: ATTITUDE』をリリース。アルバムのリード曲である『「変身」』のMVを公開した。 ◆『「変身」』MV 『「変身」』はアルバムの1曲目に収録されているスピード感溢れるナンバー。先週末に行われたSpotify O-WEST公演で初披露され、彼らの十八番とも言えるラウド&ポップが同居するアグレッシブなサウンドでファンを熱狂させていた。 MVはそのスピーディーな曲調に合わせ目まぐるしくカットチェンジがされる中、歌詞をモチーフにしたカラフルなタイポグラフィやグラフィティが随所に挟み込まれたポップな仕上がりとなっている。 曲調やサウンドはバラエティに富んだアルバムとなっているが、この『「変身」』を始め全ての曲から、武道館公演を経て“その先”に向かおうとするメンバーの強い意志が感じられることだろう。 いよいよ今週末の6月14日からはバンド史上初となる47都道府県ツアー<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”>もスタートする。 ■ミニアルバム『yourself: ATTITUDE』2025年6月11日(水)発売Pre-add/Pre-Save:https://lnk.to/pre_yourselfattitude【初回限定盤(CD+Blu-ray 2枚組)】CRCP-40703 \7,700(税抜\7,000)※トレカ5枚封入【通常盤】CRCP-40704 \2,750(税抜\2,500)※トレカ1枚封入※トレカは全15種類のランダム封入となります ▲初回盤ジャケット ▲通常盤ジャケット ▼初回限定盤CD収録内容1_「変身」2_はい!少女3_明日暗い月が出たなら4_真宵のメロディー5_アダム・ペインを探してBonus Track1_「追落」(スーパー弾き語り)2_True Man(スーパー弾き語り)3_「遺書。」(スーパー弾き語り) ▼初回限定盤Blu-ray収録内容<Let’s Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!->2024年9月23日(月/祝)@品川インターシティホール◯第一部:心臓編・「絶蘭」・心臓に吠える・蝶々・遮光事実・Call of Rescue・「誤解」・ミザリィレインボウ◯第二部:脳味噌編・私の詩・Ghost・カメレオン・Thirsty?・TODAY・「切断」<「study」#12-“タイトルなし”の補習編->2025年2月14日(金)@日本橋三井ホール・infection・異常な階段・「軽蔑」・メリーさんの自殺未遂・doze.・MONSTER・「殺意」 〜Vo. SORA ver.〜・「殺意」 〜Vo. Miyako ver.〜・--〜「嘔吐」 〜Vo. Sacchan ver.〜・「殺意」 〜Vo. Sacchan ver.〜<「study」#13-“最高の食卓”の補習編->2025年2月15日(土)@日本橋三井ホール・パフォメットストライク〜「セイオン」・「絶蘭」・「追落」・「ここにラブソングを」・「おいしい脾臓は笑わない」・「宗教」・「あー。」・「ピクトグラムさん」・「君の子宮を触る」 ▼通常盤CD収録内容1_「変身」2_はい!少女3_明日暗い月が出たなら4_真宵のメロディー5_アダム・ペインを探してBonus Track1_あの風の向こうへ(スーパー弾き語り)2_Stranger(スーパー弾き語り)詳細:https://www.dezert.jp/discography/detail/5138/ ■会場&クラウン徳間ショップ限定CD「メランコリアトレイン/春夏秋冬」2025年6月14日(土)発売 【会場限定盤】CRC-1922 \1,500(税抜\1,364)▼CD収録曲1_メランコリアトレイン2_春夏秋冬Bonus Trackナグルファル(仮) -千秋のDEMO音源- 【クラウン徳間ショップ盤】CRC-1923 \1,500(税抜\1,364)購入:https://shop-crtk.com/item/103005※カート追加は6月14日(土)〜可能▼CD収録曲1_メランコリアトレイン2_春夏秋冬●クラウン徳間ショップ特典・ライブフォトポストカード2枚セット※集合1枚(全1種)+ランダムでソロ1枚(全4種)※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。 ■全国47箇所49公演<DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 […]

