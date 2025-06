m-floが、2025年第2弾となる新曲「EKO EKO」を6月18日にリリースすることを発表した。 タイトルと同時に明かされたのは、「m-flo loves ???&???」という意味深なクレジット。楽曲に参加する“loves”アーティストの正体はいまだ明かされておらず、SNS上でも憶測が飛び交っている。 ジャンルもボーダーも越えて進化を続けるm-floを体感できる一曲。気になる続報はまもなく発表予定とのことだ。 リリース情報2025.6.18m-flo loves ???&???Digital Single「EKO EKO」 関連リンク◆m-flo オフィシャルサイト◆m-flo オフィシャルX◆m-flo オフィシャルInstagram◆m-flo オフィシャルYouTubeチャンネル

The post m-flo、2025年第2弾シングル「EKO EKO」リリース決定 first appeared on BARKS.