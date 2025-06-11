¡ÖºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç°ì½Ö¤Ç·è¤Þ¤ë¡×ÀÐÇËÁíÍý ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹ ¹ñ²ñ¤ÇÅÞ¼óÆ¤ÏÀ
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç°ì½Ö¤Ç·è¤Þ¤ë¡É¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¡ÊÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï¡Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº£¡¢²¿¹çÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤Î°ì½Ö¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡ËÂçÅýÎÎ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¡×
ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÍè½µ¥«¥Ê¥À¤Ç³«¤«¤ì¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñ±×¤ò¤«¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Ï¼é¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£