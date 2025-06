Da-iCEのメンバー工藤大輝が、6月25日(水)に発売するセルフカバーアルバム『Otowonous』より、新曲「SFST」を6月11日(水)に先行配信リリースした。本作は、自身がこれまでにDa-iCEをはじめ他アーティストへ提供してきた楽曲をセルフカバーする、全12曲入りのアルバム。リード曲「SFST」は、本アルバムを制作するにあたって書き下ろした新曲で、ワードセンス・サウンド・メロディ、どれをとっても工藤大輝らしさ溢れる楽曲となっている。

そして同日20時にYoutube上でプレミア公開となった「SFST」Music Videoは、多数のダンサーを従えた工藤大輝が縦横無尽にダンスパフォーマンスをする映像の他、本楽曲の制作におけるすべての部分に工藤自身が携わったことを明示する冒頭のクレジットパートが盛り込まれる等、まさに一作入魂とも言える工藤の本気が感じられる見ごたえのある映像作品となっている。また、今年7月には、Da-iCE工藤大輝と双子の兄(?)であるシンガーソングライター「claquepot」が異例となるツーマンツアー「Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship」を開催することが発表されており、これまでお互いに同じ舞台に立つことがなかった2人がどのようなステージを繰り広げるのか、注目が集まる。<リリース情報>工藤大輝Self Cover Album『Otowonous』2025年6月25日(水)リリース<ライブ情報>「Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship」https://da-ice.jp/schedule/tour.php?id=1002763&fdate=2025-07-09&ldate=2025-07-282025年7月9日(水)【大阪】Zepp Namba (OSAKA) 18:00/19:002025年7月14日(月)【愛知】Zepp Nagoya 18:00/19:002025年7月17日(木)【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:002025年7月24日(木)【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:002025年7月28日(月)【東京】Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00Da-iCE Official HP:https://da-ice.jp